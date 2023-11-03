Молдова заборонила пов'язаній із РФ партії брати участь у місцевих виборах

Рішення ухвалено з міркувань національної безпеки в умовах гібридної війни

Партію «Шанс», афілійовану з проросійським політиком Іланом Шором, було виключено із загальних місцевих виборів у Молдові, запланованих на 5 листопада. Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає NewsMaker.

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«Вони хочуть розколоти нашу країну, розділити її, розпалити сепаратизм і занурити її в хаос і насильство. Ми зобов'язані втрутитися, і ігнорувати такі напади не тільки аморально, а й протизаконно. РФ не може увійти в Молдову з танками, як увійшла в Україну, але входить з організованою злочинністю», – йдеться в заяві.

Зазначається, що на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій Молдови заслухали звіти правоохоронних органів, провели інвентаризацію доказів, проаналізували дії державних установ і встановили, що спроби руйнування конституційного ладу підтверджено і задокументовано.

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«Рішення ухвалено з міркувань національної безпеки в умовах гібридної війни, яку веде Росія в Молдові: реєстрацію конкурентів на виборах, призначених партією «Шанс» на загальних місцевих виборах 5 листопада 2023 року скасовують», – заявив Речан.

Раніше повідомлялося, що Молдова припиняє виплати внесків у спільну з РФ організацію.