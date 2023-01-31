У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна

Галлямов явив, що вважає, що Путін може скасувати президентські вибори, заплановані на березень 2024 року

Політолог Аббас Галлямов: «Стан російської економіки погіршується. Війна програна. Все більше і більше трупів повертаються до Росії»

Колишній спічрайтер російського диктатора Володимира Путіна, політолог Аббас Галлямов, вважає, що у Росії зростає ймовірність військового перевороту на тлі продовження війни в Україні. Про це повідомляє CNN.

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Під час розмови з журналісткою видання Ерін Бернетт, Галлямов, сказав, що оскільки втрати Росії в Україні зростають, а країна зазнає труднощів, спричинених санкціями Заходу, росіяни шукатимуть, кого звинуватити в цьому.

«Стан російської економіки погіршується. Війна програна. Все більше і більше трупів повертаються до Росії, тому росіяни стикаються з більшими труднощами, і вони намагатимуться знайти пояснення, чому це відбувається, дивлячись навколо на політичні процеси, і вони самі собі відповідатимуть: «Ну, це тому, що нашою країною керує старий тиран, старий диктатор», – сказав Галлямов, маючи на увазі Путіна.

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Відтак політолог припускає можливість перевороту у Росії найближчим часом. «На цей момент я думаю, що військовий переворот стане можливим», – наголосив Галлямов.

За його словами, цей момент може настати у найближчі 12 місяців. «Тож за рік, коли політична ситуація змінилась, на чолі країни стоїть ненависний непопулярний президент, війна дійсно непопулярна, і для цього потрібно пролити кров, – у цей момент переворот стає реальною можливістю», – додав він.

Галлямов також заявив, що вважає, що Путін може скасувати президентські вибори, заплановані на березень 2024 року. «Судячи з його дій, коли він без потреби щось загострює, він дійсно може скасувати вибори. Без перемоги над Україною він постане перед труднощами з росіянами. Він не потрібен росіянам, якщо він не сильний. Він дійсно може оголосити воєнний стан і скасувати вибори», – переконаний політолог.

Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій