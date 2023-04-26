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Держдума визнала, що армія РФ не здатна захищати кордони. Знайшла заміну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Держдума визнала, що армія РФ не здатна захищати кордони. Знайшла заміну
фото ілюстративне

Захист кордону від «диверсій» Держдума хоче покласти на цивільних

У Держдумі РФ пропонують довірити цивільним росіянам охорону кордонів РФ. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, передає The Moscow Times.

Картаполов заявив, що захист кордону від диверсій з боку України необхідно покласти на громадян, оскільки у Росії немає таких можливостей, «як були у Радянському Союзі».

«У нас зараз немає таких можливостей, як у Радянському Союзі, коли вся країна периметром охоронялася військовими підрозділами прикордонних військ СРСР. Тому зараз дещо інші способи охорони кордонів. Але задіяти на добровільній основі місцеве населення, на мою думку, це цілком реально і зрозуміло», – заявив він.

Нагадаємо, раніше українська розвідка попередила росіян про небезпеку напередодні 9 травня.

До слова, цьогоріч Кремль пішов на вкрай незвичайний крок, скасувавши ряд військових парадів у регіональних столицях. Зокрема, заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, а також в тимчасово окупованому Криму.

Теги: росія Державна Дума Україна

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