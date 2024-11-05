G7 готує скоординовану відповідь на використання Росією північнокорейських військ

Очільники МЗС країн G7 та союзники заявили, що «найрішучішим чином» засуджують посилення військової співпраці між Північною Кореєю і Росією

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» та трьох ключових країн-союзниць заявили, що серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію. Про це йдеться у заяві міністрів, яку опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Японії.

Окрім членів G7 заяву також підписали Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія. Міністри заявили, що висловлюють «серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в Росії, які можуть бути використані на полі бою проти України».

«Кілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в Росії. Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні», – сказано у заяві.

Очільники МЗС країн G7 та союзники заявили, що «найрішучішим чином» засуджують посилення військової співпраці між Північною Кореєю і Росією, включаючи «незаконну закупівлю» Росією північнокорейських балістичних ракет.

Дипломати закликали КНДР припинити надавати допомогу Росії в її загарбницькій війні. Вони також «глибоко стурбовані» потенційною можливістю будь-якої передачі Північній Кореї технологій, пов'язаних з ядерною зброєю або балістичними ракетами.

Міністри підтвердили відданість підтримці України та заявили, що працюють з міжнародними партнерами «над скоординованою відповіддю на цей новий розвиток подій».

Нагадаємо, у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення ЗСУ та північнокорейських військових. Раніше перші північнокорейські солдати, що прибули до Курської області РФ, вже потрапили під обстріл Сил оборони України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН збиралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.