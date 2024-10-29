Грибаускайте закликала світ не йти на поступки диктатору Путіну

Колишня президентка Литви дала інтерв'ю Euronews

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте зазначила, що загроза з боку Росії продовжуватиме тиснути на Європу, поки Володимир Путін залишається при владі в РФ. Водночас, за її словами, ситуація може ще більше ускладнитися, якщо Дональд Трамп стане президентом США – у такому випадку Захід не матиме часу на обговорення, і необхідно буде діяти у сфері оборони негайно.

«Якщо ми на Заході та НАТО дозволимо Україні піти на поступки і укласти компроміс, це означатиме, що Захід не зміг протистояти терористичній державі біля наших кордонів. Це також дасть Росії більше часу для підготовки нової фази агресії проти своїх сусідів. І це необов’язково будуть країни Балтії – це може бути і Молдова, і навіть Грузія», – наголосила Даля.

Також Грибаускайте впевнена, що вибори у США вплинуть на відносини з Росією і створять нові виклики для ЄС, незалежно від результату.

«Якщо Дональд Трамп виграє, виклики будуть настільки великі, що часу на дискусії та роздуми не буде – треба буде ухвалювати рішення. З цього погляду, Європа зобов’язана зайняти серйозну позицію та швидко інвестувати в оборонну промисловість, розвивати військові можливості та прискорювати процес прийняття рішень. Часу на обговорення не буде. Путін часу для дискусій не залишить», – додала вона.

Нагадаємо, опозиційні соціал-демократи перемогли на парламентських виборах у Литві, які відбулися 27 жовтня.

До слова, якщо генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вирішить піти у відставку, Литва «точно не буде відмовляти його від цього». Таку заяву зробив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Також стало відомо, що Литва розпочне демонтаж ліній електропередачі з Росією та Білоруссю навесні 2025 року.