Литовський центр із прав людини, а також представники деяких литовських політичних партій звернулися до правоохоронних органів щодо цих заяв Раманаускаса

Телеведучий пояснив, що критично ставиться не до російськомовних громадян Литви, а до «русифікованої Литви»

Литовський національний мовник LRT припинив співпрацю з телеведучим Альгісом Раманаускасом, після того як він заявив, що в батьків, які дивляться російські фільми чи слухають російську музику, слід забирати дітей. Про це повідомляють Delfi та LRT.

Такі висловлювання телеведучого пролунали під час його інтерв’ю з лідером націоналістичної партії «Національний союз» Вітаутасом Синицею у вересні цього року. Тоді Раманаускас сказав, що в сімей, де батько голосно ввімкнув російський фільм, а мати голосно слухає російську музику, варто забирати дітей.

«Тут лише питання, що зробити спочатку: відібрати дітей і потім розстріляти, чи на очах у дітей... Ні, звісно, ​​відібрати дітей», – сказав телеведучий.

Литовський центр із прав людини, а також представники деяких литовських політичних партій звернулися до правоохоронних органів щодо цих заяв Раманаускаса. Спікерка сейму країни Вікторія Чміліте-Нільсен також розкритикувала його висловлювання.

Пізніше телеведучий перепросив, сказавши, що критично ставиться не до російськомовних громадян Литви, а до «русифікованої Литви». За його словами, він не закликав убивати російськомовних литовців, хоч і щиро ненавидить «русскій мір».

Водночас прокуратура почала розслідувати заяви Раманаускаса за звинуваченням у публічному підбурюванні до насильства і фізичної розправи за ознаками національності та мови.

У мовнику заявили, що «неодноразовий прояв двозначної риторики Раманаускаса в публічному просторі не поєднується зі стандартами й завдає шкоди репутації LRT».

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Згідно зі сценарієм, Росія за 4 дні окупує Латвію, а потім атакує Литву з трьох напрямків – з боку окупованої Латвії, Білорусі та Калінінграда. Литвата її союзники будуть змушені відступати.

До слова, Литва використовує український досвід, щоб навчитись готувати військових в умовах війни.