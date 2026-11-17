Заступник голови МЗС зазначив, що нібито «позиції, які відстоює Росія, є логічними та цілком зрозумілими»

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Україна має продемонструвати готовність до компромісів під час переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Щодо компромісів хочу сказати, що готовність до компромісів має проявити протилежна сторона», – сказав Рябков.

Заступник голови МЗС додав, що нібито «позиції, які відстоює Росія, є логічними та цілком зрозумілими».

«А ідеї, з якими часом нам доводиться стикатися як безпосередньо, коли ми контактуємо з опонентами, так і через повідомлення ЗМІ, свідчать про те, що ілюзії значною мірою не подолано і зберігається безпідставне уявлення, що Росія відступить, піде на поступки», – зауважив Рябков і підкреслив, що «не піде».

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Водночас помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не погодила пропозицію щодо розширення формату мирних переговорів з Україною та США. Дату наступного раунду тристоронніх зустрічей також ще не узгодили.

Зауважимо, головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас назвала основні вимоги європейської сторони до Росії на майбутніх мирних переговорах щодо України.