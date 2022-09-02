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На експрезидентку Аргентини скоєно замах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На експрезидентку Аргентини скоєно замах
Чоловік намагався вистрелити в Фернандес де Кіршнер, але пістолет не спрацював.
фото з відкритих джерел

Напад стався біля будинку Фернандес де Кіршнер у столиці країни Буенос-Айресі

Невідомий чоловік скоїв замах на віцепрезидентку Аргентини Крістіну Фернандес де Кіршнер. Про це повідомляє Reuters.

Чоловік намагався вистрелити в Фернандес де Кіршнер, але пістолет не спрацював. Зазначається, що напад на Фернандес де Кіршнер стався біля її будинку в столиці країни Буенос-Айресі, коли вона вітала людей, які прийшли підтримати її на тлі звинувачень у корупції.

Опісля з’ясувалося, що нападником виявився 35-річний чоловік бразильського походження. Поліція затримала його.

«Чоловік направив вогнепальну зброю на неї та натиснув на курок. Крістіна жива, тому що з якоїсь причини пістолет не вистрелив», – сказав президент Аргентини Альберто Фернандес у телезверненні, додавши, що пістолет був заряджений п’ятьма набоями.

Він також назвав замах на Фернандес де Кіршнер «найсерйознішою подією, яку пережила Аргентина відтоді, як повернулася до демократії».

Як раніше повідомлялося, колишній президентці Аргентини Крістіні Фернандез де Кіршнер загрожує 12 років позбавлення волі за корупцію. Зазначається, що федеральний прокурор країни офіційно висунув обвинувачення проти Кіршнер, яка обіймала президентський пост з 2007 по 2015-ий рр.

Кіршнер звинувачують в отриманні мільйонних хабарів від бізнесменів за контракти, пов’язані з масштабними державними роботами. За словами прокурора Карлоса Сторнеллі, йдеться про хабарі загальною сумою в 160 мільйонів доларів США.

Як відомо, Крістіна Кіршнер перебувала на посаді президента Аргентини з 2007 по 2015 рік.

Теги: Аргентина корупція напад поліція

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