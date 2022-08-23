Експрезидентка Аргентини може отримати 12 років за корупцію

Кіршнер звинувачують в отриманні мільйонних хабарів від бізнесменів за контракти

Вирок буде відомим через кілька місяців

Колишній президентці Аргентини Крістіні Фернандез де Кіршнер загрожує 12 років позбавлення волі за корупцію. Про це пише Reuters.

Зазначається, що федеральний прокурор країни офіційно висунув обвинувачення проти Кіршнер, яка обіймала президентський пост з 2007 по 2015-ий рр.

«Розслідування має на меті встановити, чи надавала Кіршнер та члени її адміністрації перевагу компаніям, якими володів підприємець Лазаро Баез, під час тендерів на десятки держзамовлень в південному регіоні Патагонія, багато з яких мали завищену ціну та залишилися незавершеними», – пояснює агентство.

Якщо обвинувачення буде доведено у суді, колишній президентці, яка зараз обіймає впливову посаду віцепрезидентки, можуть довічно заборонити займати державні посади.

«Вирок буде відомим через кілька місяців, але Фернандез де Кіршнер зможе подавати апеляції до судів вищої інстанції, тож на ухвалення остаточного рішення знадобляться роки», – наголошується у матеріалі.

Кіршнер звинувачують в отриманні мільйонних хабарів від бізнесменів за контракти, пов’язані з масштабними державними роботами. За словами прокурора Карлоса Сторнеллі, йдеться про хабарі загальною сумою в 160 мільйонів доларів США.

Як відомо, Крістіна Кіршнер перебувала на посаді президента Аргентини з 2007 по 2015 рік.