Компанія Rheinmetall передасть ЗСУ бойові машини піхоти Marder

Компанія вже поставила перші 20 таких бойових машин Україні за дорученням уряду Німеччини в березні 2023 року

Замовлена версія 1A3 Marder буде оснащена вбудованими лазерними далекомірами, які дають змогу ефективно і точно знищувати цілі

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Замовлення було розміщене в березні 2024 року і має вартість у середині двозначного числа мільйонів євро. Постачання нової партії заплановано на 2024 рік», – ідеться в повідомленні.

До теперішнього часу Rheinmetall вже передав Збройним силам України тризначну кількість Marder у рамках прямих поставок і програм циркулярного обміну.

Замовлена версія 1A3 Marder буде оснащена вбудованими лазерними далекомірами, які дають змогу ефективно і точно знищувати цілі.

Компанія вже поставила перші 20 таких бойових машин Україні за дорученням уряду Німеччини в березні 2023 року. Відтоді було поставлено ще кілька партій, кожна з яких мала двозначну кількість.

Нагадаємо, 15 лютого, стало відомо, що Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

раніше видання Bild повідомило, що уряд Німеччини заявляв, що Україна отримала військової допомоги на суму у 28 млрд євро. Однак дані свідчать про значно меншу суму. Частина із 6 млрд євро – близько 2,6 млрд євро – які обіцяли, як військову допомогу Києву, піде іншим країнам і на переозброєння Бундесверу. Реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд євро замість 28 обіцяних. Це на 23% менше, ніж запевняє влада, пише видання.

До відома, Бундесвер відправив до Литви бригаду для посилення східного флангу НАТО.