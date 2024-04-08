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У Швеції розгорівся гучний скандал через китайську журналістку-шпигунку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Швеції розгорівся гучний скандал через китайську журналістку-шпигунку
Китайська шпигунка понад 10 років збирала інформацію під виглядом журналістки
фото: Göteborgs-Posten

SVT: Швеція позбавилася «серйозної загрози нацбезпеці» з боку Китаю

Уряд Швеції вирішив депортувати китайську журналістку з країни з довічною забороною на повернення. ЇЇ вважають серйозною загрозою для безпеки королівства. Про це пише 8 квітня шведський телеканал SVT.

Швеція депортує китайську журналістку, яка, за оцінками місцевої Служби державної безпеки (Säpo), вже понад десять років займається діяльністю, яка «серйозно загрожує безпеці країни». Влада утримувала її в слідчому ізоляторі з жовтня минулого року. 

57-річна журналістка прожила у Швеції майже двадцять років і публікувала статті на власному сайті новин. Зазначається, що в рамках цієї справи розкрито «розвідувальну діяльність Китаю у скандинавських країнах».

Депортована китайська репортерка «стежила за всіма країнами Північної Європи зі своїх ресурсів новин». Також зазначається, що у Швеції «протягом багатьох років журналістка мала тісні зв'язки з китайським посольством та кількома людьми».

Торік вона була згадана у доповіді Шведського інституту зовнішньої політики, присвяченій китайськомовним ЗМІ, що працює за кордоном, та їх «зв'язку з діяльністю Комуністичної партії КНР щодо впливу». За даними Säpo, депортована «активно поширювала послання Комуністичної партії КНР на своїх сторінках новин».

Крім журналістської роботи, вона возила кілька делегацій китайського уряду та представників бізнесу до Швеції, брала участь у організації заходів на підтримку китайського уряду.

Головна шведська спецслужба стверджує про проведення Китаєм «великої шпигунської та розвідувальної роботи» у північноєвропейському королівстві.

«Коли особа становить загрозу безпеці, ми, Служба державної безпеки, вживаємо заходів на основі інструментів, які у нас є, щоб просто запобігти злочинам проти безпеки Швеції», – повідомив Säpo прессекретар Карл Мелін.

Як пише видання, посилаючись на дані Служби державної безпеки, Китай проводить у Швеції масштабну шпигунську та розвідувальну роботу. За словами влади, країна представляє одну з головних загроз, і в останні роки увага до Китаю різко зросла. Приблизно тиждень тому стало відомо, що кібершпигуни, пов’язані з китайською службою безпеки, націлилися на політиків у низці країн, включаючи Швецію.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив скликати Раду національної безпеки 9 квітня. Причиною є нещодавній арешт шпигуна РФ у Відні. Карл Нехаммер зазначив, що ці звинувачення серйозні. Вони тепер мають бути роз'яснені судовими органами. Також стало відомо, що у Відні заарештували колишнього офіцера BVT Егісто Отта. Щодо нього прокуратура Відня розслідує зловживання службовим становищем і ведення таємної розвідки на шкоду Австрії.

До слова, прокуратура Німеччини висунула звинувачення офіцеру агентства військових закупівель країни у спробі передати секретну інформацію російській розвідці.

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Теги: Швеція влада журналіст скандал партії арешт шпигун путін Китай прокуратура прессекретар

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