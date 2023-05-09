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На кордоні з Білоруссю з’явилися білборди з цікавим написом (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На кордоні з Білоруссю з’явилися білборди з цікавим написом (відео)
Українці привітали білорусів на кордоні з 9 травня
фото: Белсат

Білоруські прикордонники раніше неодноразово скаржилися на українських колег

На кордоні з Білоруссю українці розставили білборди з написом «Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм». Про це повідомляє Белсат.

На білбордах, спрямованих у бік білоруських прикордонників, зображені українець і білорус з кувалдами в руках під жовто-блакитним і біло-червоно-білим прапорами.

Також сьогодні вранці у пунктах пропуску «Прикладники», «Вичівка», «Городище», «Копище», «Виступовичі», «Переброди» українські прикордонники вмикали гімн України.

Як повідомили організатори, мета цієї акції – нагадати білоруській стороні про спільну боротьбу під час Другої світової війни.

Нагадаємо, кількість російських бойовиків на території Білорусі значно зменшилась за останній час. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону. За словами військового, кількість військовослужбовців збройних сил Росії на території Білорусі значно менше, ніж це було ще кілька місяців тому. Раніше їх там перебувало близько 10-11 тис. військовослужбовців. На цю мить – це близько 2 тис. 800 військовослужбовців, які, як правило, залучені на полігонах до навчання.

Крім того, з 28 квітня по 5 травня 2023 року відбулася чергова ротація підрозділів 103-ї повітряно-десантної бригади, що забезпечує охорону кордону з Україною. Попередній такий захід відбувся в середині лютого цього ж року. Підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь зазвичай перебувають у прикордонних районах в середньому 2-2,5 місяці, після чого проводиться ротація. 

До слова, білоруські прикордонники зганьбилися, коли спробували відкрити вогонь по українському дрону, що моніторив лінію державного кордону України. Білоруси так і не змогли попасти в БПЛА в жодному положенні: ні стоячи, ні лежачи.

Теги: Білорусь Україна прикордонники фашизм рашизм

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