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Ввозити енергетичне обладнання в Україну буде простіше: деталі від Шмигаля

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ввозити енергетичне обладнання в Україну буде простіше: деталі від Шмигаля
Уряд продовжує працювати над децентралізацією енергосистеми
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уряд продовжує працювати над децентралізацією енергосистеми

Сьогодні, 9 серпня, уряд усунув непотрібні обмеження при ввезенні енергетичного обладнання. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль нагадав, що в Україні вже діє закон про те, що енергообладнання завозиться без мита й ПДВ

«Сьогодні затверджуємо постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні такого обладнання (енергетичного, – «Главком»). Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів. Це спрощення процедури, аби необхідне обладнання для нашої енергетики максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозилося в Україну», – сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо програми встановлення альтернативної енергетики. Згідно з нею, на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель встановлюватимуть сонячні панелі та установки зберігання енергії.

Зазначимо, що українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків. Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

До слова, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: енергетика електроенергія Україна уряд Денис Шмигаль відключення світла відключення ПДВ

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