12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто сперечатися на підвищених тонах

12 серпня відзначається Міжнародний день молоді, День середньої дитини та Всесвітній день слонів. У церковному календарі день пам’яті святих мучеників Фотія та Аникити.

Міжнародний день молоді

12 серпня святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Міжнародний день молоді був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 1999 року з метою підвищення обізнаності про проблеми молоді та сприяння їхньому залученню до суспільного життя. Щороку цей день має певну тематику, яка висвітлює актуальні питання, що стосуються молоді, такі як зайнятість, освіта, здоров’я та права людини.

День молоді в Україні також припадає на 12 серпня, починаючи від 2022 року. Раніше це свято святкували в останню неділю червня, але указом президента України Володимира Зеленського від 28 липня 2021 року дату було змінено, щоб синхронізувати її з Міжнародним днем молоді. Це свято покликане підтримати прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи.

День середньої дитини

12 серпня також відзначається День середньої дитини. Це свято, започатковане у 1986 році, має на меті привернути увагу до особливостей середніх дітей, які часто опиняються в тіні старших та молодших братів і сестер.

Цей день покликаний підкреслити їхню важливість та унікальність, даючи батькам та родичам можливість проявити особливу увагу до середніх дітей, організувати для них цікаві заходи або просто провести час разом, зміцнюючи сімейні зв'язки.

Всесвітній день слонів

12 серпня світ відзначає Всесвітній день слонів, свято, присвячене цим величним та інтелектуальним тваринам, які відіграють важливу роль в екосистемах нашої планети. Цей день закликає нас задуматися про складні виклики, з якими стикаються слони у сучасному світі, та про необхідність їх захисту.

Браконьєрство заради слонової кістки, втрата природного середовища існування через розширення людської діяльності та конфлікти між людьми та слонами – це лише деякі з проблем, що загрожують існуванню цих чудових створінь. Всесвітній день слонів надає можливість підвищити обізнаність про ці проблеми та закликати до дій на індивідуальному, національному та глобальному рівнях.

У цей день проводяться різноманітні заходи: від освітніх програм та кампаній у соціальних мережах до збору коштів на підтримку організацій, що займаються захистом слонів. Це також час, щоб віддати шану цим тваринам, їхній красі, інтелекту та важливості для нашої планети.

Всесвітній день слонів нагадує нам, що збереження цих величних тварин – це не лише відповідальність природоохоронних організацій, а й кожного з нас. Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити майбутнє для слонів та зберегти їх для наступних поколінь.

Яке сьогодні релігійне свято

12 серпня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Фотія та Аникити, які жили у Нікомідії за часів жорстокого імператора Діоклетіана. Аникита, військовий сановник, та його племінник Фотій були відданими християнами, що відкрито викривали імператора за його жорстокі гоніння на віруючих.

Аникита зазнав нелюдських тортур, але дивом залишився живим після вогню, левів та інших катувань. Його племінник Фотій, підтримуючи дядька, також зазнав страждань за свою віру. Зрештою, обох мучеників було страчено, але їхні тіла залишилися неушкодженими, що стало дивом для багатьох язичників та спонукало їх прийняти християнство.

Що не можна робити цього дня

Не варто сперечатися на підвищених тонах.

Якщо вас просять про допомогу, не можна відмовляти.

Заборонено свататися.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: перші заморозки та іній – буде багато озимих, часнику, цибулі;

над лісом стоїть туман – буде багато грибів;

похмура погода – бабине літо буде коротким;

багато роси – до ясної погоди наступного тижня.

Пам'ятні події 12 серпня

1099 – хрестоносці перемагають мусульман при Аскалоні;

1658 – у Північній Америці формують перший поліцейський загін – Рательвахт;

1851 – американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентовує швейну машинку з ножним приводом;

1865 – британський хірург Джозеф Лістер вперше використовує під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;

1916 – біля Бережан починаються бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 – у США вводять заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1933 – відбувається перший матч футбольної збірної України;

1947 – перші рейди відділів УПА пробиваються до Західної Європи;

1949 – підписують Женевські конвенції про захист жертв війни;

1949 – в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен починає відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 – Енн Девідсон стає першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1962 – вирушає у космос перший український космонавт Павло Попович;

1981 – представляють персональний комп'ютер IBM PC;

1990 – неподалік від міста Лубни закладають Пагорб скорботи – пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років;

1992 – США, Канада й Мексика підписують угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1999 – в Україні вирішують закрити всі витверезники;

2010 – у місті Луганськ фіксують найвищу температуру в історії України + 42°C.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.