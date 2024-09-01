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Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що увійшло

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що увійшло
Україна отримає систему ППО IRIS-T
фото з відкритих джерел

До пакету допомоги увійшла евакуаційна машина Bergepanzer 2

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Серед іншого, цього разу Київ отримає систему ППО IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.

За даними відомства, новий пакет допомоги включає:

  • 1 IRIS-T SLS;
  • 26 безпілотників-розвідників «Вектор»;
  • 1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;
  • 6 інженерних екскаваторів;
  • 14 000 снарядів 155 мм;
  • 10 безпілотних надводних кораблів;
  • 55 000 аптечок;
  • гвинтівки.

Нагадаємо, що, за інформацією Bild, уряд Німеччини припиняє виділення нових коштів на допомогу Україні. За даними видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр фінансів Крістіан Лінднер заморозили усі нові заявки на фінансування. Зазначається, що поточні контракти будуть виконані, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не будуть схвалені через те, що у нинішньому бюджетному плануванні не закладено грошей, які можна було б передати Києву.

На цю новину вже відреагувало українське МЗС. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що повідомлення про буцімто припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина планує продовжувати надавати значну підтримку Україні, зокрема за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро в рамках «Групи семи» (G7).  

До слова, похмурі перспективи найбільшої економіки ЄС, як і раніше, переважають. Прогноз ділової активності у Німеччині зберігся на найнижчому рівні з лютого цього року. Зростання німецької економіки припинилося ще на початку 2024 року, країна все більше занурюється у кризу.

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Теги: військова допомога Німеччина фінансування озброєння

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