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На виборах у Болгарії перемагає партія експрем’єра, замішаного в корупції

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На виборах у Болгарії перемагає партія експрем’єра, замішаного в корупції
Майже всі політичні партії звинувачували Бойка Борисова і його соратників у корупції
фото з відкритих джерел

Дострокові вибори у Болгарії стали четвертими за 18 місяців

Партія «Громадянський рух за розвиток Болгарії» (ГЕРБ) колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова, за попередніми даними, перемагає на дострокових виборах, що пройшли 2 жовтня. Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

За підрахунком 52% бюлетенів, ГЕРБ набирає 25,6% голосів виборців, проєвропейська партія «Продовжуємо зміни» ще одного колишнього голови уряду Кирила Петкова – близько 20,8% відсотків.

Далі йдуть партія національних меншин «Рух за права і свободи» (ДПС) із 11,6% голосів, «Відродження» – з 10,6% голосів, «БСП» – 9,6%, «Демократична Болгарія» – з 7,3%. «Болгарський схід» набирає 4,8 відсотка голосів, популістська «Є такий народ» балансує біля прохідної позначки чотири відсотки.

Загалом до парламенту проходять представники восьми партій. Явку виборців 2 жовтня оцінили в 30%.

Петков вже визнав поразку і заявив, що його партія не намагатиметься входити до владної коаліції і займе місце опозиції.

Проте ГЕРБ не вистачить голосів для самостійного формування кабінету міністрів – їй доведеться шукати партнерів по коаліції. Це ускладнюється тим, що майже всі політичні партії звинувачували Борисова і його соратників у корупції.

Дострокові вибори у країні стали четвертими за 18 місяців.

Уряд Петкова розпався в червні на тлі зростання інфляції, через вихід партії «Є такий народ» зі складу коаліції. Він заявив, що уряду протидіють російські спецслужби і всепроникна корупція.

У червні Софія вислала 70 російських дипломатів і співробітників російських дипломатичних місій, а до того підтримала всі санкції Євросоюзу проти Москви.

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Теги: корупція вибори Болгарія

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