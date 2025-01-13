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На виборах у Хорватії перемагає чинний проросійський президент

Ірина Бура
glavcom.ua
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На виборах у Хорватії перемагає чинний проросійський президент
Президент Хорватії не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки
фото: Getty Images

Загалом явка на виборах склала 44,15% виборців

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг на другий термін на переважно церемоніальній посаді, згідно з попередніми результатами підрахунку голосів із 98,65% виборчих дільниць. Про це пише Reuters.

Згідно з попереднім підрахунком державної виборчої комісії, Міланович від опозиційної Соціал-демократичної партії на президентських виборах у неділю набрав 74,58% голосів.

Драган Приморац від правлячого Хорватського демократичного союзу (ХДС) отримав 25,42%.

Загалом явка на виборах склала 44,15% виборців.

У Хорватії вже оброблено понад 99% голосів після другого туру президентських виборів.

Президент Хорватії не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

Президент Хорватії Зоран Міланович раніше заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну. 

Нагадаємо, у першому турі, який пройшов 29 грудня 2024 року, лідирував чинний президент Зоран Міланович із 51,48% голосів, його суперник Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу здобув 19,29%.

До слова, Хорватія має передати Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80, замість яких придбає 50 нових танків Leopard 2A8 у Німеччини за зниженою ціною.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключовими темами переговорів стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація дітей і поранених воїнів, відбудова України та європейська інтеграція.

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Теги: вибори партії розмінування Хорватія Володимир Зеленський президент реабілітація

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