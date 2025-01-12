Азербайджан зупинив постачання газу до Сербії через форс-мажорні обставини

Вучич сказав, що азербайджанська сторона зіслалася на «форс-мажорні обставини» і проблеми

Сербія починає витрачати свої газові резерви і очікує на стабілізацію ситуацію через місяць-два

Постачання газу з Азербайджану до Сербії було призупинене і невідомо, коли його відновлять. Про це повідомив сербський президент Александр Вучич, пише Reuters.

Вучич сказав, що азербайджанська сторона зіслалася на «форс-мажорні обставини» і проблеми.

«Ми на сьогодні не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які постачалися щодня», – додав президент.

За словами Вучича, наразі не зрозуміло, коли відновиться постачання газу. «Це означає, що з сьогоднішнього дня ми почнемо витрачати газові резерви», - сказав глава Сербії, додавши, що він сподівається, що через місяць-два постачання газу відновиться.

Нагадаємо, 20 жовтня президент Сербії Александар Вучич заявив, що вперше за 2,5 роки поговорив із очільником Росії Володимиром Путіним. Приводом для розмови стало відзначення 80-ї річниці визволення Белграда. Вучич заявив, що у них з Путіним була «хороша, відкрита, довга та змістовна розмова»

Раніше президент Сербії Вучич із прапором Росії вболівав за збірну своєї країни у Лізі націй.