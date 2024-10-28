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Хорватія планує передати Україні десятки танків і бронемашин

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хорватія планує передати Україні десятки танків і бронемашин
Міністри Анушич і Пісторіус підписали лист про наміри щодо закупівлі нових потужних Leopard 2A8
фото: F. Klen, Morh

Анушич зауважив, що така модель закупівлі підходить для всіх залучених сторін – Хорватії, ФРН та України

Хорватія має передати Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80, замість яких придбає 50 нових танків Leopard 2A8 у Німеччини за зниженою ціною. Про це повідомляє міноборони Хорватії.

«Міністри оборони Хорватії і ФРН Анушич і Пісторіус підписали сьогодні Лист про наміри, в якому висловлюють готовність двох країн доставити 30 танків М-84 і 30 БМП М-80, включаючи запасні частини та боєприпаси, зі складів Хорватії в Україну, а фінансові ресурси, які Республіка Хорватія отримає від ФРН для першої поставки цих танків і бойових машин, будуть використані Хорватією для закупівлі нових німецьких Leopard 2A8», – йдеться у повідомленні.

Анушич зауважив, що така модель закупівлі підходить для всіх залучених сторін – Хорватії, ФРН та України.

Із суми, яку Хорватія має сплатити за нові Leopard 2A8, буде вирахувана вартість техніки, яку Загреб передасть Україні.

Зазначається, що на сьогодні хорватська армія має близько 70 танків М-84. Заміна їх новими Leopard 2A8 вважається вирішальною для модернізації збройних сил Хорватії.

Офіційне рішення щодо багаторічного фінансування цього проєкту уряд має ухвалити до середини листопада. Тоді стане відома остаточна вартість покупки Leopard та інші подробиці.

Нагадаємо, Канада передала Україні сучасні бронемашини LAV 6, оснащені медичним обладнанням, для евакуації поранених, повідомляє місія Канадських збройних сил (CAF) з підтримки сил безпеки України (операція UNIFIER).  

Раніше повідомлялося, що у першій поставці літаків Mirage 2000-5 від Франції на початку наступного року буде три літаки.  

До слова, з моменту повномасштабного вторгення Росії до України Словаччина передала нашій державі військову допомогу на суму майже 700 млн. євро. Про це сьогодні, 25 жовтня, повідомила прессекретарка Верховного контрольного управління (NKÚ) країни Даніела Болех Добакова.  Йдеться, що Словаччина дала Києву систему протиповітряної та протиракетної оборони С-300. За даними відомства, її вартість становила майже 69 млн євро. У документі, поданому уряду на обговорення, Міноборони заявило, що повітряний простір Словаччини буде захищено новою системою, яка була доставлена ​​з-за кордону після передачі систем ППО Києву.

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Теги: армія фінансування Хорватія боєприпаси модель Україна військова допомога

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