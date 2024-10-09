Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво

Зеленський та Пленкович підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами

Хорватія продовжить надавати Україні обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключовими темами переговорів стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація дітей і поранених воїнів, відбудова України та європейська інтеграція. Про це повідомив український лідер у Telegram.

Зеленський та Пленкович підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами.

«Разом розвиватимемо співпрацю між нашими оборонно-промисловими комплексами. Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування», – зазначив він.

Крім того, президент подякував Хорватії за те, що вона разом з Україною від початку російської агресії. «Дякую Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави і людей» – додав очільник України.

Під час переговорів президента Зеленського з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем йшлося про оборонну допомогу і співпрацю, гуманітарне розмінування, реабілітацію українських дітей і поранених воїнів, відбудову України, євроінтеграцію pic.twitter.com/9hUAgzztFE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 9, 2024

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Як повідомлялося, на саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» будуть обговорювати міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації формули миру, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.

До слова, американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду.