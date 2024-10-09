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Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво
Зеленський та Пленкович підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами
скріншот з відео

Хорватія продовжить надавати Україні обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключовими темами переговорів стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація дітей і поранених воїнів, відбудова України та європейська інтеграція. Про це повідомив український лідер у Telegram.

Зеленський та Пленкович підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами.

«Разом розвиватимемо співпрацю між нашими оборонно-промисловими комплексами. Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування», – зазначив він.

Крім того, президент подякував Хорватії за те, що вона разом з Україною від початку російської агресії. «Дякую Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави і людей» – додав очільник України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Як повідомлялося, на саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» будуть обговорювати міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації формули миру, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.

До слова, американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду.

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Теги: Хорватія президент Володимир Зеленський розмінування

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