Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО

Глава держави зазначив, що Україна отримала кандидатство в НАТО завдяки багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна безкомпромісна в дружбі, та вважає Польщу реальним другом – не лише союзником, а другом навіки. Про це глава держави заявив під час пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою у Варшаві.

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Лідер України підкреслив, що президент Польщі Анджей Дуда був так само безкомпромісним, коли підтримав нашу державу на шляху до ЄС. Зеленський зазначив, що Україна отримала кандидатство в НАТО завдяки багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі.

«Так само я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною і я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща», – додав президент.

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Союзникам не потрібно шукати альтернативи вступу України до НАТО, адже наша держава буде безкомпромісною на цьому шляху.

«Україна країна тепла, дружня, але в цій війні – безкомпромісна в тому, що ми не віддамо нашу землю, свободу, наших дітей і не віддамо свою незалежність», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою. У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів.