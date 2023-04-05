Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО
Глава держави зазначив, що Україна отримала кандидатство в НАТО завдяки багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна безкомпромісна в дружбі, та вважає Польщу реальним другом – не лише союзником, а другом навіки. Про це глава держави заявив під час пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою у Варшаві.
Лідер України підкреслив, що президент Польщі Анджей Дуда був так само безкомпромісним, коли підтримав нашу державу на шляху до ЄС. Зеленський зазначив, що Україна отримала кандидатство в НАТО завдяки багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі.
«Так само я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною і я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща», – додав президент.
Союзникам не потрібно шукати альтернативи вступу України до НАТО, адже наша держава буде безкомпромісною на цьому шляху.
«Україна країна тепла, дружня, але в цій війні – безкомпромісна в тому, що ми не віддамо нашу землю, свободу, наших дітей і не віддамо свою незалежність», – сказав він.
Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою. У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів.
Коментарі — 0