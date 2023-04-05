Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО
фото скріншот відео

Глава держави зазначив, що Україна отримала кандидатство в НАТО завдяки багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна безкомпромісна в дружбі, та вважає Польщу реальним другом – не лише союзником, а другом навіки. Про це глава держави заявив під час пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою у Варшаві.

Лідер України підкреслив, що президент Польщі Анджей Дуда був так само безкомпромісним, коли підтримав нашу державу на шляху до ЄС. Зеленський зазначив, що Україна отримала кандидатство в НАТО завдяки багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі.

«Так само я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною і я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща», – додав президент.

Союзникам не потрібно шукати альтернативи вступу України до НАТО, адже наша держава буде безкомпромісною на цьому шляху.

«Україна країна тепла, дружня, але в цій війні – безкомпромісна в тому, що ми не віддамо нашу землю, свободу, наших дітей і не віддамо свою незалежність», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою. У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів. 

Теги: відео переговори президент Україна Володимир Зеленський Анджей Дуда держава незалежність Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Висновок Єврокомісії рекомендує надалі посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні
Як повернення декларування допоможе євроінтеграції України?
14 березня, 19:18
Скріншот відео
Дощ із хробаків – до кінця світу? У соцмережах обговорюють загадкове відео з Китаю
12 березня, 12:42
Залужний провів зустріч із генералами США, Британії та Польщі
Залужний провів зустріч із генералами США, Британії та Польщі
7 березня, 21:13
Прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег через повішений манекен (відео)
Прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег через повішений манекен (відео)
12 березня, 07:36
США готують Україну до контрнаступу: Politico розкрило деталі
США готують Україну до контрнаступу: Politico розкрило деталі
16 березня, 08:23
Україна має пілотів, які вміють керувати польськими літаками
Дуда оголосив передачу Україні винищувачів найближчими днями
16 березня, 14:31
Олаф Шольц закликав Захід продовжувати допомагати Україні
Шольц припустив, коли закінчиться війна РФ проти України
21 березня, 06:36
Ордер на арешт Путіна, Словаччина передає Україні винищувачі. Головне за 17 березня
Ордер на арешт Путіна, Словаччина передає Україні винищувачі. Головне за 17 березня
17 березня, 21:15
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
27 березня, 08:36

Політика

Зеленський і Дуда домовилися про потужний оборонний пакет для ЗСУ
Зеленський і Дуда домовилися про потужний оборонний пакет для ЗСУ
Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО
Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО
300 танків, які просив Залужний. Резніков пояснив, чи буде цього достатньо для контрнаступу
300 танків, які просив Залужний. Резніков пояснив, чи буде цього достатньо для контрнаступу
Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)
Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)
Контрнаступ ЗСУ: Резніков розповів про найбільш небезпечний напрямок
Контрнаступ ЗСУ: Резніков розповів про найбільш небезпечний напрямок
Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою (відео)
Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
У Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму
20K
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Росія підтвердила зв'язок із УПЦ МП на офіційному рівні
8037
Захід не знає, що робити далі. Росія має шанс прослизнути
7982
В Україні зафіксовано землетрус
6468
Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Сьогодні, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту