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Олексій Панич Член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

Чи можливо взагалі перемогти ядерну державу?

glavcom.ua
Ядерний шантаж дозволяє РФ дотепер уникати військової поразки
фото з відкритих джерел

Ще один контекст очікуваного українського наступу

В новітній історії справді траплялося, що країна, яка має ядерну зброю, програвала війну країні, яка не має ядерної зброї.

Але, якщо не помиляюся, всі такі програші можна розділити на дві категорії.

Або війна відбувалася лише за підтримки ядерних держав і не завершувалася повним розгромом одної зі сторін (Корейська війна 1950-1953 років).

Або країна, яка має ядерну зброю, безпосередньо була одною з воюючих сторін на території іншої країни, і зрештою сама вирішувала вивести свої війська з цієї країни, розцінивши продовження війни як безперспективне (США у В'єтнамі, Китай знов-таки у В'єтнамі /1979/, СРСР в Афганістані).

Жодного разу не було такого, щоби країна, яка не має ядерної зброї, просто викинула зі своєї території війська країни, яка має ядерну зброю.

Щоправда, для припинення Корейської війни знадобилася смерть Сталіна, для виведення армії США з В'єтнаму знадобилися масові протести в США і чергова зміна президента, а для виведення військ СРСР з Афганістану мали спершу померти Брежнєв, Андропов та Черненко. Тому цей сценарій точно не про найближче майбутнє.

Але й силовий вихід української армії на кордони до 2014 року був би безпрецедентною подією для новітньої історії, бо так з ядерними державами ще ніхто ніколи не вчиняв.

І не факт, що для ядерних держав такий прецедент є бажаним.

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Теги: ядерна зброя історія Україна росія війна

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Олексій Панич

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