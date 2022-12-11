Нардеп розвінчував російську пропаганду для послів країн НАТО у Канаді

Єгор Чернєв, котрий перебував із візитом у Оттаві, розповів пр. оплюси швидкого вступу України до НАТО

Канада надала допомогу Україні вже майже на 2 мільярди доларів – більше, ніж будь-якій іншій країні в історії. І буде підтримувати нас до нашої перемоги. Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв, котрий перебував із візитом у Оттаві.

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«Головною метою мого візиту до Оттави була адвокація прискореного вступу України в НАТО. Зокрема, зустрівся з послами країн НАТО у Канаді. Як виявилося, на жаль, російська пропаганда все ще діє, і все ще залишаються на Заході ті, хто бояться, що прийняття України до Альянсу призведе до нової війни. Але є чітка і логічна контраргументація, що нова ще більш руйнівна війна обов'язково відбудеться, якщо України у НАТО не буде, і через 10 років Росія знову захоче відновити імперію. І навпаки, вступ України до Альянсу назавжди закриє це питання і сформує, нарешті, остаточні кордони західного та східного світів у Європі», – написав Єгор Чернєв.

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За словами нардепа, дипломатія працює, і українці повинні просувати свої інтереси ще більш активно.

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«Ці ж тези доносив і у своєму виступі на канадському ТБ. Нарешті, зустрівся із заступником міністра оборони і з комітетами оборони та закордонних справ обох палат. Вони пообіцяли, що зроблять все, щоб наблизити нашу перемогу у війні. Бо вони – наші друзі», – підсумував Єгор Чернєв.

Раніше Канада запровадила чергові санкції проти іранських юридичних і фізичних осіб. Під обмеження потрапила компанія, яка допомагає розробляти дрони «Шахед».