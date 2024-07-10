НАТО виділило понад $7 млн для жінок у ЗСУ: на що підуть кошти

Київ домовився з Північноатлантичним альянсом про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України

Країни НАТО нададуть понад $7 млн доларів для підтримки жінок у ЗСУ. На ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження. Про це на прийомі після круглого столу НАТО «Жінки, мир, безпека» заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Міноборони України.

«Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети», – сказав представник Білого дому.

Зазначається, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року. У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що станом на початок червня через мобільний застосунок «Резерв+» 1 371 000 українців оновили свої дані. Серед них було 190 тис. жінок.

До слова, за даними заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, у лавах Збройних сил України служать понад 67 000 жінок. Із них 19 000 – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями.