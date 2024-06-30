РФ продовжує глушити GPS-зв'язок у Європі: Міноборони Великої Британії зробило різку заяву

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс: «Це ще один приклад нерозсудливості Росії і ще одне свідчення того, що вона є ворожою державою, що вийшла з-під контролю»

Росія глушила сигнал GPS на сотнях військових рейсів Великої Британії

Аналіз даних тисяч польотів показав, що російські військово-повітряні сили глушили GPS-звʼязок на сотнях британських військових рейсів. Так, з початку 2024 року під впливом опинився кожен четвертий літак. Глава Міноборони Великої Британії назвав такі дії «нерозсудливими». Про це повідомляє The Telegraph.

Детальний аналіз показує, як таке глушіння може загрожувати безпеці як військових, так і цивільних польотів, та за словами експертів, демонструє масштаби втручання Росії в авіацію.

Видання проаналізувало дані сервісу відстеження польотів Flight Radar. Загалом 63 військові літаки Великої Британії здійснили 1467 рейсів над Східною Європою і Близьким Сходом у перші чотири місяці року. Зауважується, що британська військова авіація здійснила 504 транспортні та розвідувальні польоти над Східною Європою. З них 142 з них зіштовхнулися із глушінням GPS.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував інформацію: «Це ще один приклад нерозсудливості Росії і ще одне свідчення того, що вона є ворожою державою, що вийшла з-під контролю». До слова, у березні Росія заглушила сигнал системи глобального позиціювання (GPS) офіційного літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса під час його польоту до Польщі.

Нагадаємо, Росія несе повну відповідальність за збої в роботі GPS-сигналу в регіоні Балтійського моря. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Bild.

«Ми знаємо, що РФ глушить сигнал GPS із самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. За останні півтора року ця проблема стала дуже серйозною», – сказав міністр в ефірі естонського телебачення.

Раніше The Financial Times писала, що міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні.