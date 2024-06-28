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Нестача працівників та проблеми з зарплатами й транспортом: ситуація на окупованих територіях від ЦНС

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Нестача працівників та проблеми з зарплатами й транспортом: ситуація на окупованих територіях від ЦНС
На окупований територіях значно ускладнилась ситуація в сфері екстреної медицини
Колаж: Центр нацспротиву

Чому на окупованій частині Донбасу назрів транспортний колапс

Працівникам екстрених служб на окупованих територіях не виплачують зарплати, спостерігається нестача кадрів у житлово-комунальному господарстві та в сфері громадського транспорту. Як зазначає в останньому огляді Центр національного спротиву, на загарбаних частинах Донбасу назрів транспортний колапс:

«Усе, тому що водіїв від необхідної кількості залишилося тільки 30%. Решту – мобілізували до армії окупанта», – зазначають в ЦНС. Раніше тут також повідомляли, що в Донецьку через брак водіїв на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв.

Ще одним результатом господарювання окупаційної влади та колаборантів стала нестача необхідного обладнання для порятунку життів та несправні автомобілі екстрених служб, - заявляють в ЦНС.

Зауважимо, про злочини російської окупаційної влади та важливі для українських військ дані можна повідомляти в спеціальний чат-бот.

Нагадаємо, дітей з окупованих територій змушують плести маскувальні сітки, виготовляти окопні свічки і сухпаї для ворожої армії та долучають до комплектації дронів.

Читайте також: Хакери розіслали від імені Донецької ОДА фейкові запрошення на саміт миру
Теги: саміт запрошення

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