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Скільки жінок оновили дані через «Резерв+»? Міноборони повідомило цифру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скільки жінок оновили дані через «Резерв+»? Міноборони повідомило цифру
Військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть за неоновлення своїх даних протягом 60 днів
фото з відкритих джерел

Майже 1,4 млн українців оновили облікові дані через застосунок «Резерв+»

Через мобільний застосунок «Резерв+» 1 371 000 українців оновили свої дані. Серед них – 190 тис. жінок. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Також свої дані оновили понад 18 тис. українців, які мешкають за кордоном. При цьому серед всіх людей, які оновили дані через «Резерв+», 164 тис. – це заброньовані.

Крім того, свої дані внесли понад 153 тис. призовників та 90 тис. осіб, які мають відстрочку.

«Такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком «Резерв+» уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина», – наголосив речник Міноборони.

Як повідомлялося, військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня.

Нагадаємо, що під час оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» деякі військовозобов’язані отримали повідомлення про те, що вони мають статус «у розшуку». Міноборони запустило можливість надсилати запити до технічної підтримки щодо таких ситуацій, а для розв’язання проблеми необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування.

До слова, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

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Теги: Міноборони жінка застосунок

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