Стало відомо, чому Південна Корея не постачає зброю Україні

Південна Корея не хоче псувати відносини з Росією через економічні та політичні причини

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у п'ятницю, що Сеул не надав Україні жодної летальної зброї, після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що таке рішення зруйнує їхні двосторонні відносини. Про це повідомляє Reuters.

Путін зробив це зауваження на конференції в Москві в четвер, заявивши, що саме Захід «винен у розпалюванні війни в Україні».

«Ми були солідарні з міжнародним співтовариством щодо мирної гуманітарної допомоги Україні, при цьому не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому випадку це наше суверенне право», – сказав Юн журналістам.

Союзник США, Південна Корея стверджувала, що не надаватиме Україні летальної допомоги, і намагалася уникати конфронтації з Росією як з економічних причин, так і через вплив, який Москва має на Північну Корею.

«Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію», – додав Юн.

Нагадаємо, США розробили план протидії, якщо Росія захопить західну зброю в Україні.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.