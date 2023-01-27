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Естонія знову допоможе Україні боєприпасами: стали відомі подробиці

Ірина Глотова
glavcom.ua
Естонія знову допоможе Україні боєприпасами: стали відомі подробиці
Ханно Певкур заявив, що хоче допомогти Україні
www.slovoidilo.ua

Якщо Німеччина дозволить реекспорт, Естонія допоможе Україні касетними боєприпасами

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна може почати передавати Україні касетні боєприпаси. Про це повідомив Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. 

«Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів», – сказав Певкур естонському громадському мовнику ERR.

 Він також додав, що не хоче говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України, зокрема про кількість та номенклатуру боєприпасів. 

 «Якщо ми надамо Україні касетні боєприпаси, я не бачу тут проблем, оскільки вже зараз обидві сторони використовують на території України такі боєприпаси»,– додав Певкур.

Сили оборони Естонії мають у своєму розпорядженні касетні боєприпаси німецького виробництва з 90-х років. Якщо Німеччина, надасть згоду, то боєприпаси можуть бути надані Україні.

Касетні боєприпаси є особливо небезпечними для цивільного населення, бо елементи, які не розірвалися, перетворюються на щось на зразок міни і можуть вбити або покалічити випадкових людей.

Нагадаємо,  Росія та Україна та Естонія входять до порівняно невеликої групи країн, які не приєдналися до чинної вже майже 15 років міжнародної конвенції, що забороняє застосування і передачу касетних боєприпасів. Угоду не підписали також, наприклад, США Китай та Ізраїль.

Раніше ЗМІ повідомляли, що наприкінці минулого року Туреччина почала надсилати Україні касетні артилерійські боєприпаси. За даними джерел, раніше Київ безуспішно намагався добитися таких поставок від США.

Як раніше повідомлялось, уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро. Це десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122 мм D-30, тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами,
засоби підтримки артилерійських підрозділів, тощо.  Військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.

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Теги: прикордонники росія Німеччина міністр Естонія Україна боєприпаси населення

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