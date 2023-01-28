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Україна не досягне у війні «абсолютної перемоги»: американські аналітики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна не досягне у війні «абсолютної перемоги»: американські аналітики
Аналітики пишуть, що «навіть відносний «переможений» у війні збереже можливість погрожувати іншій стороні»
фото з відкритих джерел

Україна не націлена на цю абсолютну перемогу, оскільки хоче лише повернути свої території, не знищуючи Росію

Американський дослідницький центр RAND Сorporation опублікував доповідь під назвою «Як уникнути довгої війни» між Росією та Україною, і вважає, що жодна з країн не досягне «абсолютної перемоги» над іншою. Аналітики наголошують, що Україна не націлена на цю абсолютну перемогу, оскільки хоче лише повернути свої території, не знищуючи Росію.

«Хоча успішні українські контрнаступи в Харкові та Херсоні восени 2022 року відновили оптимізм щодо перспектив Києва на полі бою, заява президента Росії Володимира Путіна 21 вересня про часткову мобілізацію та анексію чотирьох українських областей стала суворим нагадуванням про те, що ця війна ще дуже далека від розв'язання.

Станом на грудень 2022 року Україна мала бойовий імпульс і, можливо, зможе воювати доти, доки їй не вдасться витіснити російських військових із країни. Прихильники цієї точки зору стверджують, що ризики застосування Росією ядерної зброї або війни з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) залишаться керованими.

Після того як Росію буде витіснено з України, у приголомшеної Росії не залишиться іншого вибору, окрім як залишити свого сусіда в мирі та навіть виплатити компенсацію за завдані збитки. Однак вивчення минулих воєн і пильний погляд на перебіг нинішньої свідчать, що цей оптимістичний сценарій малоймовірний».

Дослідники називають можливі варіанти закінчення російсько-української війни: абсолютна перемога, перемир'я та політичне врегулювання.

Говорячи про абсолютну перемогу, експерти посилаються на визначення, згідно з яким «переможець встановлює нове керівництво в переможеній державі, окупуючи або анексуючи територію противника...». Такої перемоги союзники досягли у Другій світовій війні. Однак у цій війні такий варіант малоймовірний, зазначають аналітики.

Україна ніколи офіційно не заявляла про намір, пишуть експерти, і навіть якщо вона повернеться до своїх кордонів 1991 року, Росія все ще матиме змогу завдавати ударів за допомогою флоту та авіації, які не сильно постраждали на війні.

Оскільки жодна зі сторін не має можливостей для досягнення абсолютної перемоги, війна, найімовірніше, закінчиться якимись переговорами. Переговори, на відміну від абсолютної перемоги, вимагають від воюючих сторін прийняти певний ризик того, що умови миру можуть бути порушені.

Аналітики пишуть, що «навіть відносний «переможений» у війні збереже можливість погрожувати іншій стороні».

Перемир'я в Україні, очікують експерти, заморозить лінію фронту і призведе до довгострокового припинення активних бойових дій. Росія припинить спроби окупувати додаткові українські території та припинить ракетні удари по українських містах та інфраструктурі.

Українські Збройні сили в такому разі припинили б свої контрнаступи – удари по утримуваних Росією районах України і по самій Росії. Збережуться невирішені територіальні питання, які будуть оскаржуватися політичним та економічним шляхом, а не військовим.

Аналітики пишуть, що сторони, найімовірніше, вестимуть лише мінімальну торгівлю, а кордони будуть значною мірою закриті.

RANDавторитетний дослідницький центр у США, але ще з часів нападу РФ на Грузію у 2008 році його підозрюють у роботі на Росію.

Видання Texty.org пише, що старший політолог RAND, сфера наукових інтересів якого – зовнішня політика Росії та колишніх радянських держав і американо-російські відносини, Семюел Шарап свого часу був запрошеним науковцем у Московському центрі Карнегі та Міжнародному центрі політичних досліджень у Києві, а також був стипендіатом програми Фулбрайта в Московському державному інституті міжнародних відносин – МГИМО.

Пан Шарап також є запрошеним експертом у кремлівському дискусійному клубі «Валдай», який збирає ліберальних до російської влади аналітиків з усього світу і до якого щороку навідується Володимир Путін, де пояснює, яким має бути «правильний» аналіз Росії.

Шарап відомий також тим, що раніше вже пропонував аналогічний підхід до розв’язання проблем окупованих Росією територій Грузії – коштом інтересів Грузії й на користь Росії. Мовляв, для користі самих невизнаних республік Грузія могла б і поступитися своїми принципами.

Раніше Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення. 

Данілов підкреслив, що в Росії вже розуміють, що вони стратегічно програли війну, і їхні шанси перемогти Україну дорівнюють нулю.

Також Данілов заявив, що немає ніяких застережень для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ.

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Теги: росія війна путін політика Грузія Україна перемога переговори наступ

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