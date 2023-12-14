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У Нідерландах переповнені притулки: влада просить українців самим платити за житло

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Нідерландах переповнені притулки: влада просить українців самим платити за житло
Для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця для переміщених осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Понад 100 тис. українців уже знайшли прихисток у Нідерландах

Влада Нідерландів закликала українців, які отримали тимчасовий захист у країні, обміркувати можливість самостійно винаймати житло за наявності фінансової можливості, аби звільнити місця для новоприбулих співгромадян.
Відповідне оголошення на прохання Міністерства юстиції та безпеки Королівства оприлюднило посольство України в Нідерландах.

Автори звернення запевнили, що Нідерланди підтримуватимуть переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Вони також нагадали, що понад 100 тис. українців уже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них опікуються муніципалітети за підтримки численних неурядових організацій та волонтерів, а також інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

«На жаль, війна все ще триває та люди продовжують їхати з України, шукаючи безпечного місця в Нідерландах. Ми, як і раніше, прагнемо надати притулок для всіх новоприбулих. Водночас для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені. Тому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість», – зазначається в оголошенні. Ті, хто приїхав до Нідерландів уперше, можуть вказати таке бажання при реєстрації у першому пункті прибуття і отримати інформацію про нідерландський ринок житла, поінформували в Міністерстві юстиції та безпеки.

«Цими діями ми прагнемо забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом», - акцентується у зверненні.

Раніше повідомлялося, що серед українських біженців у Нідерландах побільшало чоловіків. Місцева влада каже, що на тлі збільшення потоку біженців місць у притулках не вистачає.

Нагадаємо, посол Нідерландів пропонує якнайшвидше повертати українців додому.

Як відомо, Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України. Останнім часом за прихистком найчастіше звертаються самотні чоловіки, які не бажають воювати в армії, і студенти з України.

До того ж у Нідерландах скасували проєкт з будівництва притулку для українських біженців. Уряд відмовив у фінансуванні проєкту, але не повідомив чому. У центрі планували поселити від 500 до 1500 українців. У Пюрмеренді планували надати житло українцям на 10-15 років, однак чимало місцевих жителів виступили проти цього. 

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Теги: війна Нідерланди житло притулок влада біженці

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