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Військову базу США у Сирії було атаковано ракетами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Військову базу США у Сирії було атаковано ракетами
З Іраку було випущено п’ять ракет по американській військовій базі
фото: syriahr.com

Напад стався через день після того, коли прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся зі Сполучених Штатів

21 квітня, у неділю, з іракського міста Зуммар було випущено щонайменше п’ять ракет у бік американської військової бази на північному сході Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Атака на війська США стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили напади на американські військові об’єкти.

Напад стався через день після того, коли прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся зі Сполучених Штатів, де в ході офіційного візиту зустрівся з президентом США Джо Байденом, пише видання.

Нагадаємо, що 19 квітня на військовій базі, яка використовується Народними мобілізаційними силами Іраку (PMF) на південь від Багдада, прогримів сильний вибух.

Згодом Ізраїль та США заявили про непричетність до удару по військовій базі, яка використовується Народними мобілізаційними силами Іраку. 

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Теги: Ірак Сирія США військові

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