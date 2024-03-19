Сьогодні відбудеться ювілейний «Рамштайн»: чого чекати від засідання

Остін після хвороби особисто візьме особисту участь у «Рамштайні»

Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу

Сьогодні, 19 березня, відбудеться 20-та зустріч союзників у форматі «Рамштайн». Контактна група з питань військової допомоги Україні збереться в Німеччині, її очолить керівник Пентагону Ллойд Остін. Про це повідомляє АрміяInform.

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Глава Пентагону вирушив у Німеччину в понеділок. Це буде його перша міжнародна поїздка після госпіталізації. Нагадаємо, минулу зустріч у лютому проводили онлайн через проблеми зі здоров'ям міністра оборони США.

Разом з Остіном на «Рамштайн» буде присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший. Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу.

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В Пентагоні офіційно повідомили, що Контактна група вчергове збереться 19 березня, щоб обговорити війну в Україні, і підтвердити, що Сполучені Штати та коаліція продовжують підтримувати народ України у захисті від окупантів РФ.

«США не дозволять Україні зазнати поразки у війні», – зазначила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Як заявив Ллойд Остін напередодні «Рамштайну-20», коаліція зосередиться на нагальних потребах України на полі бою та довгостроковій безпеці.

Напередодні підготовки зустрічі «Рамштайн-20» міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонні перемовини з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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Керівники оборонних відомств обговорили середньострокові та короткострокові потреби та конкретні запити України. Зокрема, Рустем Умєров назвав серед ключових пріоритетів у допомозі від союзників боєприпаси та протиповітряну оборону.

Раніше повідомлялося, що Остін після хвороби візьме особисту участь у «Рамштайні».

Попереднє, 19-те, засідання, що відбувалося у фрорматі онлайн, пройшло 14 лютого. На ньому обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артсистем і дронів, повідомляв міністр оборони України Рустем Умєров. Також йшлося про надання винищувачів F-16 для України.