Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Майор запасу ЗСУ заявив, що новий нступ росіян уже розпочався

Надія Карбунар
glavcom.ua
Майор запасу ЗСУ заявив, що новий нступ росіян уже розпочався
Ворог буде постійно намагатися промацувати оборону ЗСУ по всій лінії фронту
фото з відкритих джерел

РФ щомісяця мобілізує до 30 тисяч людей

Новий наступ росіян уже розпочався і тільки буде підсилюватися. Про це розповів майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі «Еспресо».

Гетьман наголосив, що ворог буде намагатися тиснути по всій лінії фронту.

«Якщо сказати про мобілізацію 300 тис. осіб у РФ, то 200 тис. у них майже готові й можуть бути долучені, тому вони намагаються створити дві додаткових армії, як казав російський міністр оборони Шойгу. Ми всі очікували й очікуємо, що ворожий наступ буде наприкінці травня - на початку червня, але швидше за все цей наступ вже розпочався», – сказав Гетьман.

Він зазначив, що РФ щомісяця мобілізує до 30 тисяч людей.

Наразі важко спрогнозувати, де ворог буде робити найбільш потужні наступальні дії, тому що росіяни ще самі не впевнені, де проводитимуть наступ.

«Ворог буде постійно намагатися промацувати нашу лінію оборони по всій лінії фронту. А де саме будуть більш потужні удари? Швидше за все там, де росіяни вже наступають, – Часів Яр. Також це може бути Харківський напрямок, тому що російський міністр закордонних справ Лавров казав, що це одна з пріоритетних цілей для їхніх наступальних дій», – пояснив майор запасу НГУ.

Також гарячими можуть бути напрямки і Авдіївки, і Мар'їнки, і спроба атакувати Вугледар, а також Куп'янсько-Лиманський напрямок, особливо Куп'янськ-Вузловий.

«Може бути спроба протиснутися через Часів Яр до Костянтинівки, бо це теж залізниця, яку ми активно використовуємо. Крім того, противник може спробувати біля Роботиного відсунути наші війська від залізниці Волноваха – Токмак – Мелітополь – Джанкой, яку використовує для підживлення свого угруповання «Днєпр». Ситуація важка. Не варто очікувати, що у нас є час до 1 червня. Я впевнений, що наступальні дії росіян вже почалися і будуть тільки підсилюватися», – резюмував Гетьман.

Раніше офіцер 3-ї штурмової бригади оцінив ризик масштабного прориву на фронті. 

Читайте також: Нардеп пояснив, чому Рада не розглядає питання демобілізації

 

 

Теги: міністр ветеран залізниця Мелітополь ворог наступ росіяни Вугледар Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки наші партнери розбираються зі своїми політичними проблемами, Україна продовжує відбивати російську агресію
Україні треба перетерпіти наступні три місяці. Що на нас чекає
Сьогодні, 17:08
Країна-агресорка більше не виробляє сучасної бойової техніки та зброї, а віддає перевагу простішим зразкам
Як довго Росія зможе підтримувати свій наступ в Україні? Washington Post назвала терміни
Вчора, 11:26
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ
Генштаб повідомив, на якому напрямку фронту окупанти не здійснювали наступальних дій
Вчора, 07:37

Події в Україні

ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці: NYT назвала причину
ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці: NYT назвала причину
Майор запасу ЗСУ заявив, що новий нступ росіян уже розпочався
Майор запасу ЗСУ заявив, що новий нступ росіян уже розпочався
Напад на працівника ТЦК в Чернівецькій області: в мережі з’явилося відео
Напад на працівника ТЦК в Чернівецькій області: в мережі з’явилося відео
В Україні стався землетрус: де був епіцентр
В Україні стався землетрус: де був епіцентр
Офіцер 3-ї штурмової бригади оцінив ризик масштабного прориву на фронті
Офіцер 3-ї штурмової бригади оцінив ризик масштабного прориву на фронті
На Буковині працівнику ТЦК довелося стріляти, щоб захиститися від розлючених людей
На Буковині працівнику ТЦК довелося стріляти, щоб захиститися від розлючених людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України
22K
Поліцейського на Вінниччині вбили військові? 28-ма бригада прокоментувала чутки
18K
Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла
12K
Атака на військову базу Іраку: США та Ізраїль заявили про непричетність до удару
9038
Одесит, що втратив дружину і сина через війну, зустрівся зі спікером Конгресу США
8978
Зухвале убивство поліцейського. Триває розшук підозрюваних (оновлено)

Новини

Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Сьогодні, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Вчора, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Вчора, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Вчора, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Вчора, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Вчора, 11:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua