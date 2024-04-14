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Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч
У Тегерані тисячі людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати атаку на Ізраїль
фото: Reuters

Уночі сирени пролунали по всій території Ізраїлю

У ніч на 14 квітня Іран атакував на Ізраїль. У Харкові пролунав вибух. У Тегерані пройшли мітинги на підтримку атаки на Ізраїль. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Іран розпочав атаку на Ізраїль

Увечері 13 квітня Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю, використовуючи десятки безпілотників. Згодом стало відомо, що Іран, окрім безпілотників, запустив крилаті ракети.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила початок атаки Ірану. Про це в екстреному зверненні заявив представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, пише Times of Israel. За його словами, військово-повітряні сили Ізраїлю відстежують безпілотники, додавши, що їм знадобиться кілька годин, щоб вони досягли Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що системи оборони розгорнуті та готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі.

«Ізраїль багато років готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану і готовий до будь-якого розвитку подій... Я встановив чіткий принцип – хто б нам не нашкодив, ми нашкодимо йому. Ми будемо захищатися від будь-якої загрози», – сказав він.

У Харкові пролунав вибух

У ніч на 14 квітня в Харкові пролунав вибух. У частині районів Харкова зникло світло під час атаки безпілотників по місту. Також пролунав ще один вибух, ймовірно, за межами міста.

Раніше повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для міста.

«Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом «шахедів», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Єрусалимі пролунали звуки вибухів

Уночі 14 квітня в містах Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу. У Єрусалимі чутно вибухи. Про це пише CNN

Журналісти повідомили, що чули численні вибухи та бачили спалахи в небі. Працює ППО.

Сирени пролунали по всій території Ізраїлю.

Зокрема, американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення вже понад 100 безпілотників за межами повітряного простору Ізраїлю, пише The Times of Israel з посиланням на представника Міноборони Ізраїлю.

Мітинги в Тегерані на підтримку атаки на Ізраїль

У столиці Ірану Тегерані тисячі людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати запуски ракет та безпілотників на Ізраїль. 

Демонстранти розмахували палестинськими прапорами та прапорами Корпусу вартових Ісламської революції.

Люди запускали феєрверки і скандували «смерть Америці» та «смерть Ізраїлю».

Зокрема , великий натовп демонстрантів зібрався також біля британського посольства в Тегерані.

Іран заявив про завершення атаки на Ізраїль

Представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявило, що Тегеран збирається обмежитися вже завданою цієї ночі хвилею ударів по території Ізраїлю. Однак можливе і продовження повітряних атак. Про це йдеться в заяві іранського представництва.

«Військові дії Ірану, проведені відповідно до статті 51 Статуту ООН щодо законної оборони, були відповіддю на агресію сіоністського режиму (ізраїльської сторони – ред.) проти наших дипломатичних приміщень у Дамаску. Справу можна вважати завершеною», – йдеться в заяві.

При цьому іранська делегація наголосила, що можливі і нові хвилі атак, якщо Ізраїль «зробить ще одну помилку».

Іран також заявив, що Сполучені Штати «повинні триматися подалі» від ситуації, яку в Тегерані вважають конфліктом між Іраном і Ізраїлем.

Теги: Харків вибух міністр Ізраїль Міноборони смерть військові Беньямін Нетаньягу місто перехоплення

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