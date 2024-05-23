Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: мережу сколихнуло зворушливе фото
«Світ, напевне, ніколи не зрозуміє реалії України сьогодні»
Журналістка Дарина Сухоніс опублікувала зворушливе фото, на якому чоловік на протезі гуляє Дніпром зі своєю коханою. Світлина з’явилася на Facebook-сторінці журналістки.
Згодом знімок на своїй сторінці розмістив мер Дніпра Борис Філатов.
На фото видно молодого чоловіка, який гуляє містом, тримаючи за руку дівчину. Поруч з ними йде чорна пухнаста собака.
Ліву ногу чоловіку замінює протез.
«Якби любов була фотографією. Світ, напевне, ніколи не зрозуміє реалії України сьогодні. Хто б ви не були – безмежного щастя вашій родині», – написала авторка фото Дарина Сухоніс.
Українців зворушило фото, яке наочно показує реалії сьогоднішнього життя. Користувачі висловили захоплення незламними українцями.
Нагадаємо, світлина зустрічі українського священника Івана Теремка, який сам носить протези, з військовим, що втратив кінцівки, викликала хвилю емоцій у соцмережах.
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