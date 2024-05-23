Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: мережу сколихнуло зворушливе фото

Чоловік на протезі гуляє з коханою у Дніпрі

«Світ, напевне, ніколи не зрозуміє реалії України сьогодні»

Журналістка Дарина Сухоніс опублікувала зворушливе фото, на якому чоловік на протезі гуляє Дніпром зі своєю коханою. Світлина з’явилася на Facebook-сторінці журналістки.

Згодом знімок на своїй сторінці розмістив мер Дніпра Борис Філатов.

На фото видно молодого чоловіка, який гуляє містом, тримаючи за руку дівчину. Поруч з ними йде чорна пухнаста собака.

Ліву ногу чоловіку замінює протез.

фото: Дарина Сухоніс/Facebook

«Якби любов була фотографією. Світ, напевне, ніколи не зрозуміє реалії України сьогодні. Хто б ви не були – безмежного щастя вашій родині», – написала авторка фото Дарина Сухоніс.

Українців зворушило фото, яке наочно показує реалії сьогоднішнього життя. Користувачі висловили захоплення незламними українцями.

Нагадаємо, світлина зустрічі українського священника Івана Теремка, який сам носить протези, з військовим, що втратив кінцівки, викликала хвилю емоцій у соцмережах.