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Видання New York Times назвало російську книгу, яка надихнула Сі Цзіньпіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Видання New York Times назвало російську книгу, яка надихнула Сі Цзіньпіна
Сі Цзіньпіна надихнув аскетичний спосіб життя героя книги російського письменника
фото із відкритих джерел

NYT: роман Чернишевського «Що робити?» став джерелом натхнення Сі Цзіньпіна

Роман російського письменника Миколи Чернишевського «Що робити?» став джерелом натхнення для голови КНР Сі Цзіньпіна, пише The New York Times. За даними журналістів, китайський лідер прочитав твір ще замолоду. Аналітики Джона Гарно та Сема Четвіна Джорджа зазначили, що він згадав роман на саміті БРІКС.

Сі Цзіньпіна вразив персонаж Рахметов, образ якого показує «еталонного революціонера», написали автори колонки. Голова КНР зізнався, що прочитав твір Чернишевського, коли був підлітком. За словами Сі Цзіньпіна, його надихнув аскетичний спосіб життя героя. Після прочитання роману політик намагався спати без матраца та приймати холодний душ.

«Що робити?» – роман російського публіциста, літературного критика і філософа Миколи Чернишевського. Вперше опублікований у 1863 році в журналі «Современник», перша публікація окремою книгою – у 1867 році. Чернишевський прагнув показати обличчя нових людей, з їх новою мораллю, намірами й сподіваннями, з усім багатогранним внутрішнім світом. Роман Чернишевського мав відповісти на найзлободенніше питання того часу – що робити, щоб феодально-абсолютистський режим у Росії нарешті був повалений, що робити для встановлення соціалізму, заснованого на традиціях селянської общини. Критики називали художній твір «розумовим експериментом» автора, який прагне зрозуміти можливий розвиток тих ситуацій, колізій, типів особистостей і принципів їхньої поведінки, що вже склалися в сучасному житті. Роман Миколи Чернишевського сучасники сприйняли неоднозначно. Одні вважали його «гидотою», інші – «цікавою принадою».

Журналісти зазначили, що Сі Цзіньпін, виступаючи на саміті в Казані, поставив питання, чи потрібно дозволити миру залишатися неспокійним або підштовхнути його назад на «правильний шлях мирного розвитку». Тоді лідер КНР і послався на російський роман 1863 року як на духовне керівництво для майбутніх задач.

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Теги: книги Китай література БРІКС роман Сі Цзіньпін

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