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Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію
Наразі невідомо, чи прийняв запрошення Трампа лідер Китаю
фото з відкритих джерел

Лідери інших держав ще ніколи не були присутніми на процесі передання влади у США

Обраний президент США Дональд Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Про це повідомляє CBS News.

Як зазначає ЗМІ, наразі невідомо, чи прийняв запрошення лідер Китаю. Речник посольства КНР у Вашингтоні не став відповідати на коментарі.

Окрім Сі Цзіньпіна, на інавгурацію Трампа може завітати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Однак очільник угорського уряду «все ще роздумує» над такими планами, стверджують джерела CBS News.

«Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він скоро повернеться до влади та відновить мир за допомогою американської сили в усьому світі», – заявила прессекретарка Трампа Кароліна Левітт.

Зазвичай на інавгурацію запрошують послів та інших дипломатів, однак лідери інших держав ще ніколи не були присутніми на процесі передання влади у США.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України стане його головним пріоритетом у зовнішній політиці.

Як відомо, глава Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Китайський лідер привітав республіканця з перемогою на президентських виборах у США.

Як повідомлялося, погляди новообраного президента США Дональда Трампа на Китай дуже суперечливі. З одного боку Трамп хоче укладати великі угоди з сильними лідерами на кшталт Сі Цзіньпіна, натомість з іншого – вважає Китай стратегічним конкурентом через ситуацію з Covid-19 і невдоволення торгівельною угодою. Обидві ці сторони можуть проявитися і впливати на подальші відносини з Піднебесною.

До слова, Китай підготував контрзаходи у відповідь проти американських компаній, якщо новообраний президент Дональд Трамп знову розпалить торгівельну війну між двома найбільшими економіками світу.

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Теги: Дональд Трамп інавгурація США Сі Цзіньпін Китай Віктор Орбан

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