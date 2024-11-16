У Плані перемоги Зеленського є таємний пункт для Трампа – Welt

Пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа

Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати тему Китаю в контексті російсько-української війни

Україна має козир, аби перетягнути Дональда Трампа на свій бік у переговорах про припинення війни з Росією. Цей козир містився в так званому плані перемоги, який Володимир Зеленський раніше передав союзникам. Цей пункт залишався прихованим від громадськості, пише Welt.

Видання зазначає, що у Києві дуже нервують через невизначені перспективи, які несе в собі досі неоголошена стратегія Трампа щодо закінчення війни. Президент Володимир Зеленський зараз усіма силами намагається покращити своє становище, щоб не погоджуватися на все, що Києву спробують нав’язати. Посилаючись на джерела в українських урядових колах, Welt пише, що зараз Київ намагається якнайшвидше «записатися на прийом» до Трампа.

Зокрема, стверджується, що Зеленський і Трамп ще у вересні на зустрічі в Нью-Йорку обговорювали раніше невідому частину плану перемоги. Цей пункт передбачає, що саме Трамп може в майбутньому вирішувати, кому дозволено інвестувати в Україну. «Хто завгодно, але не Китай» – так описували ідею. Логіка цього полягає в тому, щоб утримати Пекін від будь-яких майбутніх планів щодо України, щоб він не отримав доступу до цінних ресурсів.

За словами інсайдера, Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати тему Китаю в контексті російсько-української війни. Мовляв, «Індійсько-Тихоокеанський театр воєнних дій починається в Україні». Саме тому Україна запропонувала надати західним партнерам першочерговий доступ до своїх викопних ресурсів.

Пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа. Витрати на розміщення американських солдатів у Європі дратували Трампа ще під час його першого терміну перебування на посаді.

«Для Зеленського багато залежатиме від успіху цієї стратегії в найближчі тижні. Щойно війна закінчиться, незалежно від того, через хорошу чи погану угоду для України, йому доведеться провести президентські вибори, які були відкладені з травня цього року. Вирішальним для його політичного майбутнього буде те, чи буде угода кращою за проект договору, узгоджений під час мирних переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року. (...) Тоді Київ був готовий піти на великі поступки, щоб закінчити війну», – пише Welt.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN. Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити. Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Зазначимо, що The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.