«Ніколи йому не подобався». Трамп хоче усунути Зеленського від влади – The Economist

«Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, який йому ніколи не подобався і який, на його думку, є складним»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виголосив серію заяв проти президента України Володимира Зеленського і вимагає проведення виборів в Україні. Трамп, ймовірно, намагається позбутись українського президента, при цьому ігнорує негативні наслідки для України, написало видання The Economist.

Видання поспілкувалось з кількома українськими політиками. Представник провладної партії розповів про поганий «психічний стан», який з'явився після спроб Трампа реабілітувати диктатора РФ Володимира Путіна. Тим часом опозиційний депутат припустив, що Верховну Раду «примусять проголосувати за принизливу мирну угоду».

Ще один співрозмовник медіа, ексдипломат, заявив, що заклики президента США до виборів говорять лише про те, що він хоче навмисно усунути від влади чинного президента. При цьому у США закривають очі на усі небезпеки виборчого процесу, який розірве Україну, зауважило The Economist.

«Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, який йому ніколи не подобався і який, на його думку, є складним. Це не про вибори, а про те, щоб позбутися Зеленського», – навели журналісти слова ексдипломата.

На завершення видання описало катастрофічні наслідки, до яких може призвести зникнення військової допомоги США та мирна угода відповідно до усіх вимог Кремля.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Також Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися. За його словами тепер це є частиною політики Сполучених Штатів Америки. Віцепрезидент погодився з словами Трампа щодо України, що війна повинна закінчитися. Проте, за його словами, зараз політика США вимагає проведення в Україні виборів.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. Це значно менше, ніж заявлені $350 млрд, про які говорив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Голос Америки».