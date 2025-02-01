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У Фінляндії школяра з російським паспортом не пустили на екскурсію до АЕС

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Фінляндії школяра з російським паспортом не пустили на екскурсію до АЕС
АЕС на острові Олкілуото
фото з відкритих джерел

Громадян Росії та Білорусі було вирішено не допускати на ядерні об'єкти

У Фінляндії хлопець не зміг поїхати на екскурсію до атомної електростанції разом з іншими учнями гімназії, бо має російський паспорт. Про це пише фінський суспільний мовник Yle.

У листопаді 2024 року хлопець Дмитро мав разом з іншими учнями гімназії відвідати АЕС на острові Олкілуото. Проте він отримав листа у шкільній системі від педагога, що не зможе цього зробити: «Я отримав інформацію з Олкілуото, що через безпеку та через ситуацію у світі ти не можеш взяти участь у візиті до АЕС, бо народився в росії. Це жорстка лінія корпоративної безпеки, вплинути на яку, на жаль, неможливо».

Хлопець має паспорт РФ, але водночас є і громадянином Фінляндії. Його мати обурена рішенням АЕС і вважає таке обґрунтування «расистським».

«Наш випадок просто абсурд. Невже на АЕС реально думають, що дитина може виявитися шпигуном? У чому сенс відмови?» – заявила жінка.

У пресслужбі АЕС пояснили, що на основі оцінки ризиків разом із владою там вирішили не допускати громадян Росії та Білорусі на екскурсії на ядерні об'єкти.

Водночас у поліції безпеки зазначили, що на загальному рівні вказівок посилювали правила відвідування стратегічних об'єктів для подвійних громадян не було. Так, оператори критичної інфраструктури самотужки відповідають за безпекові заходи та політику щодо приймання відвідувачів.

А в офісі омбудсмена з питань рівноправності матері та хлопцю запропонували звернутися до них, щоби там могли детальніше оцінити, чи потрібне втручання уповноваженого щодо цього питання.

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що найближчими місяцями в Україні може настати перемир'я, і закликав до підтримки Києва перед початком перемовин. 

Також Фінляндія передасть Україні нову військову допомогу на майже 200 млн євро. 

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Теги: паспорт Фінляндія президент жінка правила дитина

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Соціум

У Фінляндії школяра з російським паспортом не пустили на екскурсію до АЕС
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