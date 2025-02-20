Нова адміністрація США продовжує масовано атакувати Зеленського: свіжі заяви

Деякі висловлювання Венса і Маска відверто межують з абсурдом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися. За його словами тепер це є частиною політики Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Венса виданню The National Pulse.

Венс натякнув, що критика заяв Трампа Зеленським «не найкращий спосіб» взаємовідносин.

«Зеленський отримує дуже погані поради, і я не знаю від кого... Він більше не має справу з Джо Байденом і адміністрацією Байдена. Він має справу з Дональдом Трампом і адміністрацією Трампа... Це ганебно. І це не те, що зворушить президента Сполучених Штатів. Насправді це матиме протилежний ефект», – заявив він.

Віцепрезидент погодився з словами Трампа щодо України, що війна повинна закінчитися. Проте, за його словами, зараз політика США вимагає проведення в Україні виборів.

«Мета політики адміністрації (Трампа, – «Главком») – припинити конфлікт. Отже, тепер ви знаєте, що це має статися. Зеленський має поставитися до цього серйозно. Наші європейські союзники повинні сприймати це серйозно. Це мета адміністративної політики. Ви не віддалите президента від цієї мети. Ви не можете змінити його думку, звичайно, не нападаючи на нього публічно в ЗМІ», – додав він.

Також скандальною заявою відзначився американський мільярдер Ілон Маск, який також обіймає посаду старшого радника президента в адміністрації президента США Дональда Трампа. Він опублікував допис на своїй сторінці у соцмережі X.

«Зеленський не може претендувати на представництво волі народу України, якщо не відновить свободу преси і не припинить скасовувати вибори», – написав мільярдер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Також 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією.

Крім того, Трамп позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріяді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні. Він додав, що Росія добре себе показала, вона «хоче зупинити цю дикість», яка відбувається в Україні.