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Політичне майбутнє Шольца може визначитись незабаром – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Політичне майбутнє Шольца може визначитись незабаром – Bild
Шольц повернувся з поїздки до Бразилії
фото із відкритих джерел

Політична криза у Німеччині та ситуація навколо Олафа Шольца виглядає не найкращим чином 

Поілтична криза у ФРН загострюється і подальша доля Олафа Шольца може змінитись уже сьогодні. Про це пише Bild.

Олаф Шольц 20 листопада повернувся з поїздки на саміт G20 до Ріо-де-Жанейро, де обговорював світові виклики з лідерами провідних країн, включаючи Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

Однак у Берліні на канцлера чекає зовсім інша реальність – внутрішня боротьба всередині його партії та спроба змістити його з посади кандидата в канцлери на майбутніх виборах.

Частина членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) намагається замінити Шольца більш популярним у опитуваннях міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса. Лідери партії, включаючи голів регіональних груп у парламенті, вже заявили, що «в інтересах перемоги на виборах партія має розглянути найкращий варіант, і багато хто підтримує Пісторіуса».

Шольц намагається зберегти контроль. Даючи інтерв'ю в останні дні, він наголошував на слові «разом», заявляючи про необхідність єдності в партії. Втім, на думку політичних аналітиків, канцлер чекає складна боротьба за збереження свого статусу кандидата.

Нагадаємо, у неділю, німецька партія «Зелених» обрала на своєму з’їзді віцеканцлера Роберта Габека кандидатом на посаду канцлера, готуючись до позачергових федеральних виборів у лютому 2025 року.

Раніше голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду. 

Як відомо, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».

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Теги: криза політика партії Олаф Шольц саміт Німеччина Фрідріх Мерц

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