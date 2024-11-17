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«Зелені» в Німеччині визначилися, хто буде конкурентом Шольца на виборах

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Зелені» в Німеччині визначилися, хто буде конкурентом Шольца на виборах
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек
фото: Associated Press

Свою передвиборну кампанію Роберт Габек буде вести за підтримки міністерки закордонних справ Анналени Бербок

 

У неділю, німецька партія «Зелених» обрала на своєму з’їзді віцеканцлера Роберта Габека кандидатом на посаду канцлера, готуючись до позачергових федеральних виборів у лютому 2025 року. Про це повідомляє Deutshe Welle. За його кандидатуру проголосувала абсолютна більшість делегатів з'їзду – Габек отримав 96,5 відсотка голосів своїх однопартійців.

У своїй промові на конференції Роберт Габек застеріг від можливого повернення до влади великої коаліції у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), до якої належить Олаф Шольц, та провідної опозиційної сили – блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

За його словами, таке об’єднання стало причиною застою в країні та залежності від поставок російського газу, а також обумовило економічну кризу останніх років.

Габек висловився за оновлення економіки зі збереженням в країні технологій майбутнього та пообіцяв зниження цін на електроенергію.

Свою передвиборну кампанію Роберт Габек буде вести за підтримки міністерки закордонних справ Анналени Бербок, яка є його колегою по партії.

В опитуваннях перед виборами рейтинг «Зелених» коливається між 11 і 12%.

Раніше голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду. 

Як відомо, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Про це пише Bild. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».

 

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Теги: рейтинг партії Олаф Шольц зниження цін

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