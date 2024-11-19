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Очільник естонського МЗС назвав дзвінок Шольца до Путіна «стратегічною помилкою»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник естонського МЗС назвав дзвінок Шольца до Путіна «стратегічною помилкою»
Глава естонського зовнішньополітичного відомства сподівається, що критика в бік Шольц переконає інших західних лідерів відмовитися телефонувати Путіну
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Естонії вважає, що дзвінок Шольца до очільника Кремля послабив єдність Європи

Дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна був стратегічною помилкою. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Reuters.

Естонський політик висловив сподівання, що широка міжнародна критика, яка лунала на адресу Шольца, відрадить інших європейських лідерів від розмов з Путіним.

За словами Цахкни, у країн Заходу «був узгоджений принцип, що ми тримаємо Путіна в ізоляції». «Це лише послабило нашу єдність і наші позиції. Це була стратегічна помилка», – заявив глава естонського МЗС.

Нагадаємо, Шольц поговорив з Путіним і закликав його розпочати переговори з Україною для досягнення «справедливого та тривалого миру». Це була їхня перша розмова за два роки.

Раніше стало відомо, що телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його розмова з Володимиром Путіним показала, що погляди російського диктатора на війну в Україні не змінилися.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що рішення канцлера Олафа Шольца провести телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним було правильним, попри критику з боку союзників по НАТО та Києва.

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Теги: Європа Естонія МЗС Олаф Шольц путін

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