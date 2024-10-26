Українці захищають не лише своє майбутнє, а й всього демократичного світу. Але чи розуміють це на Заході?

«Для КНДР, Ірану та інших подібних режимів ми – «клятий Захід»

Bloomberg пише, що лише 30 відсотків снарядів, які росіяни вистрілюють по українцям, є власне російського виробництва.

Все інше – іранське та північнокорейське. Снаряди, ракети, деталі для ВПК... А тепер ще і жива сила буде. Проти України воює весь антизахідний блок.

Звісно, можна сказати, що воюють вони за російські гроші, але, мабуть, фактор помсти «Заходу» теж не останню роль відіграє. Як і можливість підготуватися до війни з цим самим «Заходом».

Всі вороги «Заходу» мстяться «йому» через вбивства українців. Бо «майстри західного піару» скрізь кричать як сильно вони підтримують Україну, «перевертають небо і землю», щоб українцям допомогти і т.д. Звісно, це лише слова. Бо насправді вони не вважають Україну частиною свого світу, що прекрасно видно на відмінності у ставленні до захисту України, і захисту, наприклад, Ізраїлю.

Але для ворогів «Заходу» та США – це не просто слова, але і вказівка на ворога.

У підсумку для КНДР, Ірану та інших подібних режимів ми – «клятий Захід», а от для самого «Заходу» ми не досить підходимо для членства у НАТО, і взагалі, від нас вони «дуже втомилися».

Як виявилося, на практиці «підтримка США і Заходу» – це багато пустих слів, багато страху та «червоних ліній», багато обмежень, мало користі, мало зброї, але дуже багато неприязні з боку ряду держав «Глобального Півдня», які просто екстраполюють свою ненависть до «Заходу» на тих, кого той начебто «підтримує».

У підсумку, росіяни одержують готові «шахеди», технології виробництва, інструктаж і т.д. Українці змушені все розробляти самі з нуля. Звісно, тут українці вже досягли чимало, і спільні операції ССО, ГУР та СБУ зі знищення російських військових складів, звісно, вражають. Але тут українці все роблять самі. Ніхто нам не допомагає. Лише потім Остін «захоплюється» ефективністю українських дронів, і користується цим як приводом знову не давати нам використовувати для відповідних цілей американські ракети.

Наступного разу, коли ви почуєте «чому Захід нам повинен допомагати, вони ж нам нічим не зобов'язані», можете навіть не згадувати про легендарний «Будапештський меморандум».

Просто скажіть: «Бо ми самі, самостійно, з постійними обмеженнями від цього самого «Заходу» вигрібаємо від коаліції усіх ворогів Заходу, які через нас хочуть їм помститися».