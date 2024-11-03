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Росіяни окупували Шахтарське та Курахівку – Deep State

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни окупували Шахтарське та Курахівку – Deep State
Ворог зайняв Шахтарське та Курахівку
Фото: Deepstate map

Росіяни продовжують просуватися на Донеччині

Окупантам взялось взяти під цілковитий контроль населений пункт Шахтарське та Курахівку у Донецькій області. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State в Телеграм.

«Ворог окупував Курахівку, Шахтарське, а також просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці. Противник відновив положення біля Шептуховки», – йдеться в повідомленні Deep State.

Зпеклі бої біля Шахтарська продовжувались протягом останніх двох тижнів. Ворог використав важку техніку та піхотні групи, щоб заволодіти населеними пунктами поблизу Шахтарська. Також росіяни проводили наступ на місто Велика Новосілка, але ЗСУ змогли відбити його. 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, яке лежить в кількох кілометрах від Шахтарська. Також вороги просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.

Зауважимо, що видання The New York Times вважає, що нестача військових є головною проблемою України. Солдат, ймовірно, вистачить ще 6-12 місяців ведення війни. 

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Теги: місто солдат ворог наступ росіяни війна окупація ЗСУ

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