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Німеччина оголосила про створення коаліції РЕБ для підтримки України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Німеччина оголосила про створення коаліції РЕБ для підтримки України
Пісторіус: «Нам потрібна сильна у військовому плані Україна»
фото: LRT

Нове утворення стало дев’ятим серед наявних коаліцій сил і засобів

Німеччина та десять країн-партнерів оголосили про створення нової коаліції у межах формату «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

Коаліція стала дев’ятою та має на меті посилити спроможності України у сферах:

  • забезпечення захищеного зв’язку ЗСУ;
  • ведення розвідки і придушення комунікацій противника;
  • захисту від дронів;
  • підвищення ефективності українських систем озброєння.

Зазначається, що отримані під час роботи коаліції знання будуть використані й для вдосконалення спроможностей німецького Бундесверу.

«Засоби радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури і техніки солдатів, а також цивільного населення. Контроль над електромагнітним спектром має важливе значення для ефективної боротьби в сучасній війні», – йдеться в заяві.

Крім того, особливу увагу приділено захисту від безпілотників, які дедалі активніше застосовуються на фронті з обох сторін.

Як відомо, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Його проводять Британія та Німеччина. Міністр оборони США Піт Гегсет все ж долучився до засідання онлайн.

За результатами засідання Україна сподівається отримати додаткові системи протиповітряної оборони.

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») – ініціатива, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України й надавати допомогу.

Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. До Контактної групи «Рамштайн» входять приблизно 50 країн, які надають військову допомогу Україні.

До зміни адміністрації у США засідання «Рамштайну» проводилося під керівництвом військових високопосадовців США – глави Пентагону та глави Об'єднаного комітету начальників штабів США. Після зміни влади тодішній міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що майбутнє «Рамштайну» визначатиме вже нова адміністрація.

До слова, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, у нього входить чотири системи протиповітряної оборони Iris-T, ракети до Patriot та військова техніка.

Теги: Німеччина військова допомога

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