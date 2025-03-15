Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін веде «тактику затягування» в Україні – МЗС Німеччини

Андрій Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін веде «тактику затягування» в Україні – МЗС Німеччини
Затягування переговорного процесу на пропозицію США щодо перемир'я в Україні розкритикували у МЗС Німеччини
фото ілюстративне

У Німеччині скептично поставились до висловлювань Путіна щодо припинення вогню в Україні

Заяви російського диктатора Володимира Путіна скептично сприйняті урядом Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Затягування переговорного процесу на пропозицію США щодо перемир'я в Україні розкритикували у МЗС Німеччини.

«У кращому разі можна говорити про тактику затягування щодо припинення вогню, якщо є такі умови і застереження. Слід поставити запитання, чи є серйозна зацікавленість у тому, щоб працювати в напрямку міцного припинення вогню та врегулювання», – заявила 14 березня речниця німецького МЗС, пише DW.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше заявила, що Путін навмисно не вступає в мирні переговори.

"Путін свідомо тримає двері для мирних переговорів прочиненими, але досі не був готовий через них переступити", - сказала вона.

За словами Бербок, угода про 30-денне припинення вогню, досягнута між США та Україною, стала "важливим кроком", і тепер від Путіна залежить, чи буде дотримуватися перемир'я.

Нагадаємо, Європейські дипломати наголошують, що головна мета ЄС – забезпечити Україні сильну позицію на переговорах про мир. Існує ймовірність, що між Україною та Росією буде досягнуто 30-денного перемир'я. Однак навіть у разі такого розвитку подій Європейський Союз не має наміру припиняти постачання зброї Україні. Європейські дипломати наголошують, що головна мета ЄС – забезпечити Україні сильну позицію на переговорах про мир. Під час брифінгу в Брюсселі один із дипломатів заявив, що Київ повинен мати можливість відмовитися від невигідної угоди та самостійно визначати найбільш відповідний момент для переговорів.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 17 березня, буде більше інформації щодо припинення вогню в Україні. Трамп зазначив, що США вже досягли домовленості з Україною та ведуть переговори з Росією. За словами американського президента, поки що все йде добре, але остаточна ситуація проясниться 17 березня.

Міністри закордонних справ країн G7 розглянули можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо угода про припинення вогню не буде досягнута.Очільники зовнішньополітичних відомств привітали «прихильність України до негайного припинення вогню» та закликали Росію «відповісти взаємністю».

Читайте також:

Теги: путін Європейський союз переговори Німеччина перемир'я Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Стармер проведе зустріч «коаліції охочих» для посилення тиску на Путіна
Стармер проведе зустріч «коаліції охочих» для посилення тиску на Путіна
Путін веде «тактику затягування» в Україні – МЗС Німеччини
Путін веде «тактику затягування» в Україні – МЗС Німеччини
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
Венс заявив, що Маск допустив помилки під час роботи над DOGE
Венс заявив, що Маск допустив помилки під час роботи над DOGE
Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України
Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України
ЄС продовжить озброювати Україну під час можливого перемир'я – DW
ЄС продовжить озброювати Україну під час можливого перемир'я – DW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 березня 2025
28K
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
4663
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив
4018
«Фактично ухвалене рішення». Стефанішина повідомила, коли Україна стане членом ЄС
3914
Втрати ворога станом на 15 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Сьогодні, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Вчора, 12:13

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua