Путін веде «тактику затягування» в Україні – МЗС Німеччини

У Німеччині скептично поставились до висловлювань Путіна щодо припинення вогню в Україні

Заяви російського диктатора Володимира Путіна скептично сприйняті урядом Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Затягування переговорного процесу на пропозицію США щодо перемир'я в Україні розкритикували у МЗС Німеччини.

«У кращому разі можна говорити про тактику затягування щодо припинення вогню, якщо є такі умови і застереження. Слід поставити запитання, чи є серйозна зацікавленість у тому, щоб працювати в напрямку міцного припинення вогню та врегулювання», – заявила 14 березня речниця німецького МЗС, пише DW.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше заявила, що Путін навмисно не вступає в мирні переговори.

"Путін свідомо тримає двері для мирних переговорів прочиненими, але досі не був готовий через них переступити", - сказала вона.

За словами Бербок, угода про 30-денне припинення вогню, досягнута між США та Україною, стала "важливим кроком", і тепер від Путіна залежить, чи буде дотримуватися перемир'я.

Нагадаємо, Європейські дипломати наголошують, що головна мета ЄС – забезпечити Україні сильну позицію на переговорах про мир. Існує ймовірність, що між Україною та Росією буде досягнуто 30-денного перемир'я. Однак навіть у разі такого розвитку подій Європейський Союз не має наміру припиняти постачання зброї Україні. Європейські дипломати наголошують, що головна мета ЄС – забезпечити Україні сильну позицію на переговорах про мир. Під час брифінгу в Брюсселі один із дипломатів заявив, що Київ повинен мати можливість відмовитися від невигідної угоди та самостійно визначати найбільш відповідний момент для переговорів.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 17 березня, буде більше інформації щодо припинення вогню в Україні. Трамп зазначив, що США вже досягли домовленості з Україною та ведуть переговори з Росією. За словами американського президента, поки що все йде добре, але остаточна ситуація проясниться 17 березня.

Міністри закордонних справ країн G7 розглянули можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо угода про припинення вогню не буде досягнута.Очільники зовнішньополітичних відомств привітали «прихильність України до негайного припинення вогню» та закликали Росію «відповісти взаємністю».