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SAP стала найдорожчою компанією Європи, обігнавши Novo Nordisk

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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SAP стала найдорожчою компанією Європи, обігнавши Novo Nordisk
Аналітики прогнозують, що у 2025 році продажі SAP зростуть на 12%
фото: 24 канал

За минулий рік вартість акцій SAP зросла на 40%

Німецький розробник програмного забезпечення SAP SE став найдорожчою публічною компанією Європи, обійшовши данського фармацевтичного гіганта Novo Nordisk A/S. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Станом на 10:57 ранку 24 березня у Франкфурті акції SAP зросли на 0,9%, піднявши ринкову капіталізацію компанії до приблизно 312 млрд євро (338 млрд доларів). Тим часом акції Novo Nordisk цього року впали на 18% через невдалі результати випробувань препарату для схуднення CagriSema.

За минулий рік вартість акцій SAP зросла на 40%. Це стало можливим завдяки активному переходу клієнтів компанії з традиційних серверних рішень на хмарні технології, що дозволило SAP пропонувати більш прибуткові продукти з функціями штучного інтелекту.

«SAP пишається тим, що стала найбільш цінною компанією Європи, підкреслюючи важливість технологій для конкурентоспроможності регіону», – заявили в компанії.

Представник SAP додав, що стратегія інвестицій у хмарні технології та інновації сприятиме цифровій трансформації та довгостроковому розвитку бізнесу в усьому світі.

Аналітики прогнозують, що у 2025 році продажі SAP зростуть на 12%, що стане найвищим показником за останнє десятиліття. Очікується також збільшення операційного прибутку, зокрема завдяки реструктуризації, оголошеній на початку року.

SAP має значну частку ринку в США, що допомагає їй уникати впливу економічних проблем у Європі. У четвертому кварталі 2023 року компанія заробила в США 2,9 млрд євро, що становить 31% її загального доходу.

З кінця 2022 року SAP стала ключовим драйвером зростання індексу Stoxx 600, спричинивши приблизно 8% його приросту. За цей період акції компанії зросли більш ніж на 150%.

Тим часом Novo Nordisk втратила позиції на ринку: з червня її акції впали на 50%, а в понеділок отримали ще один удар після перегляду рекомендацій аналітиків.

Нагадаємо, глава компанії OpenAI Сем Альтман заявив в інтерв'ю виданню Stratechery, що в поточних умовах найбільш перспективною навичкою є вміння використовувати інструменти штучного інтелекту (ШІ), а не програмування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Entrepreneur.

Генеральний директор OpenAI, сказав, що, коли він закінчував середню школу, «очевидною тактичною метою було навчитися справді добре кодувати». Тепер Альтман каже: «Очевидна тактична річ – просто навчитися добре використовувати інструменти ШІ».

Теги: Німеччина Європа бізнес технології

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